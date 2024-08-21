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8 трендов педикюра, которые стоит попробовать осенью: от "молочной ванны" до "старых денег". Фото

Карина Вишнякова
Lady Oboz
3 минуты
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8 трендов педикюра, которые стоит попробовать осенью: от 'молочной ванны' до 'старых денег'. Фото

Хотя лето уже подходит к концу, а босоножки скоро займут свое место в дальнем углу шкафа, нельзя отрицать, что сделать свежий педикюр – это то еще удовольствие. Этой осенью ведущие нейл-мастера Том Бачик и Джин Сун Чой утверждают, что в тренде будут несколько оттенков лака, которые не подвластны времени.

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Однако для тех, кто предпочитает яркие цвета на пальцах ног круглый год, есть также несколько неожиданных цветов, к которым будут тянуться модницы, пишет Bustle. Кроме традиционных осенних оттенков, таких как черный и универсальный красный, пурпурный цвет станет главным. Кроме того, будут доминировать оттенки блестящего изумрудно-зеленого.

"Черная вишня" или бургунди

8 трендов педикюра, которые стоит попробовать осенью: от "молочной ванны" до "старых денег". Фото

Когда речь заходит о трендовом оттенке лака осеннего сезона, как для маникюра, так и для педикюра, ответ – "черная вишня". Бачик, работающий с такими звездами, как Селена Гомес и Марго Робби, рекомендует глубокий бордовый оттенок.

Изумрудный зеленый

8 трендов педикюра, которые стоит попробовать осенью: от "молочной ванны" до "старых денег". Фото

Уникальный и смелый оттенок вашего педикюра. Бачик обожает этот оттенок зеленого, особенно для будущих прохладных месяцев. "Мне нравится глубокий, темный зеленый", – говорит он, отмечая, что его вдохновляют чудесные изумрудные камни.

Классический черный

8 трендов педикюра, которые стоит попробовать осенью: от "молочной ванны" до "старых денег". Фото

Черный глянцевый педикюр – классический выбор для холодной погоды. Чой, знаменитый нейл-артист и основатель JINsoon, и Бачик согласны с этим утверждением. "Черный – смелый, загадочный и, безусловно, шикарный. Это идеальный выбор для тех, кто хочет заявить о себе, – говорит Джин Сун. – Несмотря на то, что он противоположен прозрачному, черный также может создать очень чистый и отполированный вид".

"Молочная ванна" или прозрачный белый

8 трендов педикюра, которые стоит попробовать осенью: от "молочной ванны" до "старых денег". Фото

Еще одна классика – прозрачный белый лак, свежий и чистый. "Я люблю очень легкий белый оттенок, – говорит Бачик. – Контраст выглядит так здорово".

Вневременный красный

8 трендов педикюра, которые стоит попробовать осенью: от "молочной ванны" до "старых денег". Фото

Хотя красные ногти выглядят красиво в течение всего года, осенью этот оттенок приобретает особую пикантность. "Смелый и вневременный выбор, красный – это всегда яркий цвет, – говорит Чой. – Он дополняет разные тона кожи и выглядит непринужденно роскошно".

Френч в стиле "старых денег"

8 трендов педикюра, которые стоит попробовать осенью: от "молочной ванны" до "старых денег". Фото

Вам нравится эстетика "олд-мани"? Возьмите пример таких звезд, как Кайли Дженнер, и попросите сделать французский педикюр в следующий раз, когда будете в маникюрном салоне. И хотя френч всегда в моде, Бачик предлагает игривый маникюр, когда погода становится прохладнее. "Я люблю французский мани – и вы можете изменять его цвет в соответствии с временем года", – говорит он.

Пурпурный

8 трендов педикюра, которые стоит попробовать осенью: от "молочной ванны" до "старых денег". Фото

Подвинься, розовый цвет – пурпурный покорил мир маникюра. Это идеальный осенний оттенок, который прекрасно дополняет летний загар.

Нейтральные теплые тона

8 трендов педикюра, которые стоит попробовать осенью: от "молочной ванны" до "старых денег". Фото

Если прозрачный белый лак вам не по душе, выберите нейтральный оттенок, чтобы создать минималистичный вид. "Некоторые предпочитают теплый нюдовый оттенок, который отвечает тону кожи", – говорит Бачик.

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