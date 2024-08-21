8 трендов педикюра, которые стоит попробовать осенью: от 'молочной ванны' до 'старых денег'. Фото

Хотя лето уже подходит к концу, а босоножки скоро займут свое место в дальнем углу шкафа, нельзя отрицать, что сделать свежий педикюр – это то еще удовольствие. Этой осенью ведущие нейл-мастера Том Бачик и Джин Сун Чой утверждают, что в тренде будут несколько оттенков лака, которые не подвластны времени.

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Однако для тех, кто предпочитает яркие цвета на пальцах ног круглый год, есть также несколько неожиданных цветов, к которым будут тянуться модницы, пишет Bustle. Кроме традиционных осенних оттенков, таких как черный и универсальный красный, пурпурный цвет станет главным. Кроме того, будут доминировать оттенки блестящего изумрудно-зеленого.

"Черная вишня" или бургунди

Когда речь заходит о трендовом оттенке лака осеннего сезона, как для маникюра, так и для педикюра, ответ – "черная вишня". Бачик, работающий с такими звездами, как Селена Гомес и Марго Робби, рекомендует глубокий бордовый оттенок.

Изумрудный зеленый

Уникальный и смелый оттенок вашего педикюра. Бачик обожает этот оттенок зеленого, особенно для будущих прохладных месяцев. "Мне нравится глубокий, темный зеленый", – говорит он, отмечая, что его вдохновляют чудесные изумрудные камни.

Классический черный

Черный глянцевый педикюр – классический выбор для холодной погоды. Чой, знаменитый нейл-артист и основатель JINsoon, и Бачик согласны с этим утверждением. "Черный – смелый, загадочный и, безусловно, шикарный. Это идеальный выбор для тех, кто хочет заявить о себе, – говорит Джин Сун. – Несмотря на то, что он противоположен прозрачному, черный также может создать очень чистый и отполированный вид".

"Молочная ванна" или прозрачный белый

Еще одна классика – прозрачный белый лак, свежий и чистый. "Я люблю очень легкий белый оттенок, – говорит Бачик. – Контраст выглядит так здорово".

Вневременный красный

Хотя красные ногти выглядят красиво в течение всего года, осенью этот оттенок приобретает особую пикантность. "Смелый и вневременный выбор, красный – это всегда яркий цвет, – говорит Чой. – Он дополняет разные тона кожи и выглядит непринужденно роскошно".

Френч в стиле "старых денег"

Вам нравится эстетика "олд-мани"? Возьмите пример таких звезд, как Кайли Дженнер, и попросите сделать французский педикюр в следующий раз, когда будете в маникюрном салоне. И хотя френч всегда в моде, Бачик предлагает игривый маникюр, когда погода становится прохладнее. "Я люблю французский мани – и вы можете изменять его цвет в соответствии с временем года", – говорит он.

Пурпурный

Подвинься, розовый цвет – пурпурный покорил мир маникюра. Это идеальный осенний оттенок, который прекрасно дополняет летний загар.

Нейтральные теплые тона

Если прозрачный белый лак вам не по душе, выберите нейтральный оттенок, чтобы создать минималистичный вид. "Некоторые предпочитают теплый нюдовый оттенок, который отвечает тону кожи", – говорит Бачик.

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