Балаяж остался в прошлом: названо новое трендовое окрашивание

Модные тенденции в окрашивании волос постоянно меняются, и то, что было популярным еще несколько лет назад, постепенно отходит на второй план. Одной из таких техник стал балаяж, который долгое время оставался одним из самых распространенных способов осветления волос.

Видео дня

В 2026 году стилисты все чаще советуют обратить внимание на новый тренд – так называемое "плавление цвета", или Color Melting.

Эта техника позволяет создать более мягкий и естественный эффект, когда волосы выглядят почти неокрашенными. В то же время они получают глубину цвета, блеск и естественное сияние. Именно поэтому новый метод постепенно набирает популярность среди тех, кто стремится изменить образ без резких контрастов.

Техника окрашивания волос плавлением цвета

Это техника окрашивания, в которой несколько оттенков плавно переходят один в другой. В отличие от балаяжа или классического мелирования, здесь нет четких границ между цветами. Благодаря этому создается эффект естественного перелива, что выглядит очень мягко и гармонично.

Чтобы получить желаемый результат, мастера обычно используют три или более оттенков, которые максимально близки к натуральному цвету волос. Окрашивание выполняют с помощью кисти или даже руками, интуитивно распределяя цвета. Именно поэтому стилисты советуют доверять такую процедуру опытным парикмахерам, которые смогут правильно подобрать сочетание оттенков.

Новый тренд плавления цвета

Одним из главных преимуществ Color Melting является его универсальность. Такая техника подходит практически для любого цвета волос – от светлого до темного, хотя иногда очень темные волосы могут потребовать предварительного осветления. Кроме того, окрашивание подходит как на прямых, так и на волнистых или вьющихся волосах.

Наилучший эффект обычно заметен на волосах средней или длинной длины, где плавные переходы цветов раскрываются полностью. После окрашивания цвет отрастает мягко и без резких контрастов, поэтому нет необходимости часто обновлять прическу.

Специалисты советуют использовать специальные средства для окрашенных волос и хотя бы раз в неделю наносить увлажняющие маски, чтобы сохранить блеск и насыщенность оттенков.

OBOZ.UA предлагает узнать о стрижках, которые обладают эффектом лифтинга лица.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.