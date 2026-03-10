Работают как подтяжка лица: какие стрижки выбрать для женщин 60+

С возрастом волосы меняются: они могут становиться тоньше, суше и терять объем. Но правильно подобранная стрижка способна визуально омолодить лицо и придать образу свежести.

Стилисты убеждены, что некоторые прически работают почти как мягкий лифтинг – смягчают черты лица, добавляют легкости и скрывают возрастные изменения. В 2026 году тренд смещается к естественности, мягкости и объему.

Стоит ли выбирать челку

Многие женщины избегают челки, опасаясь неудачного результата. Однако правильно подобранный вариант может существенно освежить внешность и даже сделать черты лица более мягкими. Челка помогает замаскировать морщины на лбу, смягчает контуры лица и добавляет образу легкости.

Главное – выбирать форму в соответствии с типом лица:

Круглое лицо – подойдет длинная, слегка профилированная челка набок или так называемая "шторка".

Овальное лицо – подходит как прямая, так и мягко текстурированная челка.

Квадратное лицо – стоит выбрать асимметричную или мягкую челку, которая смягчит линию челюсти.

Вытянутое лицо – подойдет более полная, но легкая челка.

Важно помнить: после 60 лет челка не должна быть слишком густой и тяжелой. Легкость и естественность – ключ к омолаживающему эффекту.

Если волосы тонкие

С годами волосы часто становятся тоньше и теряют густоту. Именно поэтому стилисты советуют избегать ровных, "плоских" стрижек. Лучшим решением становится слоение – оно добавляет объема и движения. Волосы приподнимаются у корней, появляется больше возможностей для укладки.

В 2026 году модными являются мягкие, естественные переходы, а не резкое филирование. Особенно хорошо омолаживают слои вокруг лица – они создают эффект рамки и делают черты более нежными.

Даже классический боб, который многие женщины выбирают после 60, лучше подойдет с легким слоением. Без него прическа может казаться слишком тяжелой.

Мягкие волны вместо идеально прямых волос

Еще один тренд 2026 года – естественная текстура. Идеально выровненные волосы постепенно выходят из моды, уступая место мягким волнам. Легкие пряди или волны визуально добавляют объема, смягчают черты лица.

Не обязательно создавать выраженные кудри – достаточно легких естественных волн. Особенно хорошо они работают в стрижках боб, каре или даже в коротком пикси.

