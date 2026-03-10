Работают как подтяжка лица: какие стрижки выбрать для женщин 60+
С возрастом волосы меняются: они могут становиться тоньше, суше и терять объем. Но правильно подобранная стрижка способна визуально омолодить лицо и придать образу свежести.
Стилисты убеждены, что некоторые прически работают почти как мягкий лифтинг – смягчают черты лица, добавляют легкости и скрывают возрастные изменения. В 2026 году тренд смещается к естественности, мягкости и объему.
Стоит ли выбирать челку
Многие женщины избегают челки, опасаясь неудачного результата. Однако правильно подобранный вариант может существенно освежить внешность и даже сделать черты лица более мягкими. Челка помогает замаскировать морщины на лбу, смягчает контуры лица и добавляет образу легкости.
Главное – выбирать форму в соответствии с типом лица:
- Круглое лицо – подойдет длинная, слегка профилированная челка набок или так называемая "шторка".
- Овальное лицо – подходит как прямая, так и мягко текстурированная челка.
- Квадратное лицо – стоит выбрать асимметричную или мягкую челку, которая смягчит линию челюсти.
- Вытянутое лицо – подойдет более полная, но легкая челка.
Важно помнить: после 60 лет челка не должна быть слишком густой и тяжелой. Легкость и естественность – ключ к омолаживающему эффекту.
Если волосы тонкие
С годами волосы часто становятся тоньше и теряют густоту. Именно поэтому стилисты советуют избегать ровных, "плоских" стрижек. Лучшим решением становится слоение – оно добавляет объема и движения. Волосы приподнимаются у корней, появляется больше возможностей для укладки.
В 2026 году модными являются мягкие, естественные переходы, а не резкое филирование. Особенно хорошо омолаживают слои вокруг лица – они создают эффект рамки и делают черты более нежными.
Даже классический боб, который многие женщины выбирают после 60, лучше подойдет с легким слоением. Без него прическа может казаться слишком тяжелой.
Мягкие волны вместо идеально прямых волос
Еще один тренд 2026 года – естественная текстура. Идеально выровненные волосы постепенно выходят из моды, уступая место мягким волнам. Легкие пряди или волны визуально добавляют объема, смягчают черты лица.
Не обязательно создавать выраженные кудри – достаточно легких естественных волн. Особенно хорошо они работают в стрижках боб, каре или даже в коротком пикси.
