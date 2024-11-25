Балаяж и мелирование безнадежно устарели: эксперт назвал цвет волос, который выглядит дорого

В этом сезоне мода на балаяж и мелирование отходит на второй план. Сейчас в тренде однотонный темно-коричневый цвет волос, который выглядят роскошно и дорого.

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На сайте Woman and home рассказали, что в 2024-2025 годах стоит обратить внимание на монохромное окрашивание. Важным пунктом является состояние волос – они должны быть блестящими и ухоженными.

Коричневый цвет набирает популярность среди знаменитостей. Такие звезды, как модель Victoria's Secret Тейлор Хилл, американские актрисы Лили Коллинз и София Вергара уже попробовали трендовую технику окрашивания.

Минималистичные, монокоричневые оттенки волос создают красивый эффект. Стоит отметить, что тем, кто планирует обновить свой цвет на коричневый, следует обратить внимание на холодные, естественные оттенки.

Раньше популярными техниками были омбре и шатуш, но в 2025 году лучше о них забыть. Предпочтение рекомендуют отдать одному оттенку, который удачно оттеняет кожу и глаза. Это поможет подчеркнуть черты лица и способствует более простому уходу за цветом в домашних условиях.

Ранее OBOZ.UA писал о самом модном цвете волос этой зимой, который выбирают множество знаменитостей.

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