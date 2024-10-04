Названы самые модные цвета волос этой зимой: от них в восторге Дуа Липа и Зендея. Фото

Самыми популярными оттенками сезона осень-зима 2024/25 стали коричневый и красный, поэтому многие девушки выбрали одежду, маникюр и даже сумки в этом цвете. Наконец, очередь дошла и до волос в теплых тонах.

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Знаменитости также успели оценить трендовую покраску. Как допустили редакторы портала Who What Wear, этой зимой подобную технику можно будет увидеть на многих модницах.

Даже известная британская певица Дуа Липа примерила яркий стиль и очень радуется новому цвету волос. На свою страницу в Instagram звезда запостила несколько фото в обновленном образе.

Зендея, американская актриса, тоже не отстает. Звезда поразила поклонников своим новым видом. Она покрасила свои вьющиеся волосы в шоколадно-вишневый, доказав, что двухцветная техника выглядит невероятно на волосах резкой текстуры.

Неудивительно, что именно такая покраска волос стала популярной, ведь повторить ее можно, не навредив прядям агрессивными красками.

Идеальное сочетание коричневых и вишнево-красных тонов делает образ более интересным и выглядит выигрышно наряду с ординарными, однотонными цветами.

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