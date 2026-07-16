"Бабушкины сандалии" вернулись в моду: как выглядит самая стильная обувь лета

Лето 2026 года принесло с собой довольно интересный обувной тренд – "бабушкины сандалии". Долгое время они ассоциировались исключительно с практичностью и комфортом из-за анатомического кроя, который совершенно не выделялся среди популярных моделей, однако теперь стали одним из самых желанных элементов гардероба модниц.

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Этот фасон сандалий до сих пор относят к категории так называемых "уродливых" туфель, однако именно аутентичность и ретро-шарм делают его особенно стильным. Самая модная обувь этого жаркого сезона ставит на первое место комфорт, а не внешний вид, пишет Vogue.

Моду на удобные сандалии начал внедрять немецкий бренд Birkenstock, после чего эту идею подхватили другие мировые дизайнеры. Они сделали своего рода шаг в прошлое и вдохновились обувью, которую большинство людей видели у своих бабушек или на архивных фотографиях в семейных альбомах.

Компания Wörishofer выпустила линейку ортопедических сандалий, подошва которых полностью повторяет движения стопы, а регулируемая пряжка помогает подогнать их под форму ноги. Эта обувь обеспечит комфорт даже во время очень длительных прогулок, более того, при правильной стилизации будет выглядеть эффектно, что ярко демонстрируют мировые звезды.

Модным хитом этого лета стали и сандалии с деревянной подошвой. Этот фасон обуви был на пике популярности в далеких 1970-х годах, однако теперь с новой силой ворвался в индустрию.

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