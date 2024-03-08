Антитренды 2024 года. Семь немного устаревших образов, которые стоит повторить этой весной

В последнее время на модной арене можно заметить возвращение к классическим образам. Возможно, всему виной пандемия – период, когда люди выбирали комфорт, а не изысканность.

Конечно, никто не отменяет тренды, впрочем, всегда стоит иметь капсулу из вневременных вещей в гардеробе. Who What Wear собрал подборку из "антитрендовых" образов, которые стоит повторить этой весной.

Блейзер + Джинсы + Лоферы

Эти основные предметы гардероба – идеальные вещи, которые можно соединить, куда бы вы ни собирались. Попробуйте наряд с лоферами, как показано на фото.

Если вы предпочитаете балетки, а не лоферы, вот еще один замечательный образ, который можно повторить.

Круглый вырез + юбка меди + верхняя одежда

Образ с юбкой миди отлично впишется в весенний гардероб. К нему можно добавить высокие сапоги до колен, если вы ищете альтернативу для холодного времени года.

Хорошей идеей станет сочетание верхней одежды с тренчем или косухой – можно создать совершенно разное настроение образа.

Гольф без рукавов + штаны + каблуки

Гольф без рукавов является основным элементом 90-х, который никогда не выйдет из моды. Этот образ не может быть еще проще или совершеннее.

Платье + пиджак + каблуки

Для вечернего выхода выберите атласное платье и пиджак, а также туфли на каблуке, чтобы завершить образ. Можно поиграть с узорами и текстурами.

Рубашка + джинсы + ретро кроссовки

Варианты стилизации джинсов и рубашки на пуговицах безграничны. Просто добавьте кроссовки в стиле ретро, ​​чтобы создать повседневный, но сдержаный образ.

Джинсовая рубашка + джинсы

Фулл-деним никогда не выйдет из моды. Совместите джинсовую рубашку с джинсами, а затем добавьте черные сапоги или босоножки.

Рубашка в полоску + штаны + солнцезащитные очки + украшения

Еще раз рубашка доказывает свою универсальность. Добавьте штаны, солнцезащитные очки и часы, и все – готово. Полоска придает образу стильный и нарядный вид.

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