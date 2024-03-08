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Антитренды 2024 года. Семь немного устаревших образов, которые стоит повторить этой весной

Карина Вишнякова
Lady Oboz
4 минуты
969
Антитренды 2024 года. Семь немного устаревших образов, которые стоит повторить этой весной

В последнее время на модной арене можно заметить возвращение к классическим образам. Возможно, всему виной пандемия – период, когда люди выбирали комфорт, а не изысканность.

Конечно, никто не отменяет тренды, впрочем, всегда стоит иметь капсулу из вневременных вещей в гардеробе. Who What Wear собрал подборку из "антитрендовых" образов, которые стоит повторить этой весной.

Блейзер + Джинсы + Лоферы

Антитренды 2024 года. Семь немного устаревших образов, которые стоит повторить этой весной

Эти основные предметы гардероба – идеальные вещи, которые можно соединить, куда бы вы ни собирались. Попробуйте наряд с лоферами, как показано на фото.

Антитренды 2024 года. Семь немного устаревших образов, которые стоит повторить этой весной

Если вы предпочитаете балетки, а не лоферы, вот еще один замечательный образ, который можно повторить.

Круглый вырез + юбка меди + верхняя одежда

Антитренды 2024 года. Семь немного устаревших образов, которые стоит повторить этой весной

Образ с юбкой миди отлично впишется в весенний гардероб. К нему можно добавить высокие сапоги до колен, если вы ищете альтернативу для холодного времени года.

Антитренды 2024 года. Семь немного устаревших образов, которые стоит повторить этой весной

Хорошей идеей станет сочетание верхней одежды с тренчем или косухой – можно создать совершенно разное настроение образа.

Гольф без рукавов + штаны + каблуки

Антитренды 2024 года. Семь немного устаревших образов, которые стоит повторить этой весной

Гольф без рукавов является основным элементом 90-х, который никогда не выйдет из моды. Этот образ не может быть еще проще или совершеннее.

Антитренды 2024 года. Семь немного устаревших образов, которые стоит повторить этой весной

Платье + пиджак + каблуки

Антитренды 2024 года. Семь немного устаревших образов, которые стоит повторить этой весной

Для вечернего выхода выберите атласное платье и пиджак, а также туфли на каблуке, чтобы завершить образ. Можно поиграть с узорами и текстурами.

Антитренды 2024 года. Семь немного устаревших образов, которые стоит повторить этой весной

Рубашка + джинсы + ретро кроссовки

Антитренды 2024 года. Семь немного устаревших образов, которые стоит повторить этой весной

Варианты стилизации джинсов и рубашки на пуговицах безграничны. Просто добавьте кроссовки в стиле ретро, ​​чтобы создать повседневный, но сдержаный образ.

Антитренды 2024 года. Семь немного устаревших образов, которые стоит повторить этой весной

Джинсовая рубашка + джинсы

Антитренды 2024 года. Семь немного устаревших образов, которые стоит повторить этой весной

Фулл-деним никогда не выйдет из моды. Совместите джинсовую рубашку с джинсами, а затем добавьте черные сапоги или босоножки.

Антитренды 2024 года. Семь немного устаревших образов, которые стоит повторить этой весной

Рубашка в полоску + штаны + солнцезащитные очки + украшения

Антитренды 2024 года. Семь немного устаревших образов, которые стоит повторить этой весной

Еще раз рубашка доказывает свою универсальность. Добавьте штаны, солнцезащитные очки и часы, и все – готово. Полоска придает образу стильный и нарядный вид.

Антитренды 2024 года. Семь немного устаревших образов, которые стоит повторить этой весной

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как носить непонятный тренд 2024 года "без штанов".

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