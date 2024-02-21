Белье как верхняя одежда: как носить непонятный тренд 2024 года 'без штанов'

"Что только не придумают!" – первое мнение, которое возникает с упоминанием об этом тренде. На самом деле стиль "Супермена" берет свое начало еще с 2023 года, но пик популярности получил лишь в 2024 году, и, похоже, в трендах он останется еще надолго. Но не стоит переживать, что его невозможно ни с чем соединить, на самом деле модных образов "без штанов" можно придумать немало.

Эта противоречивая тенденция началась с бренда Miu Miu, который на одном из модных показов продемонстрировал шелковые трусики из бисера. С этого времени звездная элита все чаще носит белье как верхнюю одежду. Как утверждает журнал Hello!, эта тенденция является модной ошибкой и адом в глазах многих, но она нашла немало поклонников, из-за чего ее можно без колебаний назвать трендом.

Как носить "бельевой тренд"

По словам дизайнера Зои Прайс-Смит, для создания идеального образа очень важно выбрать правильный вид нижнего белья. "Ключ к тому, чтобы воплотить этот тренд, – выбрать стринги под "укороченные шорты". Тогда вам понадобятся трусики из хлопка или гладкой ткани из микрофибры белого или черного цвета", – посоветовала она.

Чтобы не замерзнуть в холодный сезон, дизайнер советует надевать под верхний слой белья колготки, плотностью в 20-40 ден.

С чем надевать

С полупрозрачными платьями

Блоггер Камилла Шарьер поклонница откровенных образов в полупрозрачной одежде, из-под которого виднеется белье. Так, она надела на свою свадьбу прозрачное платье с белым бельем.

С блейзером/пиджаком и колготками в сеточку

Укороченные шорты Камилла Шарьер носит постоянно, независимо от времени года и трендов. На Парижскую неделю моды она надела белье поверх колготок в сеточку и добавила в образ черный блейзер.

С яркой обувью

Американская модель Эмили Ратаковски довольно неожиданно соединила с черным образом "без штанов" и пальто на молнии яркие красные кроссовки.

С винтажной курткой оверсайз

На Неделе моды в Нью-Йорке даже гости стараются выглядеть стильно. Женщина надела черное нижнее белье и кожаную куртку большего размера.

С жакетом с баской

На этой же Неделе высокой моды заметили польскую модель Сабину Якубович, посетившую показ Dior в белом жакете, подчеркивающем талию в имитации баски, в черных колготках и черном белье поверх них.

С яркими колготками

Акцентные вещи действительно очень важны в образе. Поэтому инфлюенсер Мариона Отран выбрала для образа "без штанов" ярко-красные колготки, невероятно привлекающие внимание.

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