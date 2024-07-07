На все случаи жизни. Три модели сумок, которые подойдут к любой одежде

Сумка – это аксессуар, который довольно трудно подобрать так, чтобы он гармонично сочетался с любым образом. Однако вместо того, чтобы "забивать" целый шкаф ими, многие предпочитают найти ту самую идеальную вещь, которая будет служить годами и всегда будет актуальна.

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Стилисты выделяют три модели сумок, которые станут незаменимыми в гардеробе и рассчитаны на разные потребности. Эти варианты удобны тем, что не требуют держать их в руках, пишет Marie Claire, поэтому всегда есть возможность прихватить с собой еще что-нибудь.

Вместительный рюкзак

Рюкзак – это вещь, в которой можно поместить половину жилья. Важно найти идеальный и вместительный для себя аксессуар, чтобы в случае, когда нужно перенести много вещей, их можно было легко закинуть на плечи, а руки оставить свободными.

Кросс-боди

Кросс-боди (или сумка через плечо) имеет одно огромное преимущество над всеми другими моделями – она будет гармонично выглядеть с тканями, более крепкими, чем летние: пальто, куртки и даже пуховики. Поэтому эта вещь внесезонная. Пока стилисты кросс-боди считают пережитком прошлого, эти сумки уже давно заняли почетное место в моде и не собираются покидать его.

Бананки

Поясной сумке также прогнозировали кратковременную тенденцию, однако популярность бананки все еще не теряют. Они удобны, когда нужно куда-то закинуть кошелек, ключи и прочие вещи первой нужды, а в руках нести или брать объемную сумку, желания нет.

Ранее OBOZ.UA писал, что в моду снова возвращаются популярные аксессуары из 90-х. Среди них: сумки, обувь и украшения.

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