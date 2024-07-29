Андре Тан показал самые стильные образы знаменитостей на Олимпийских играх-2024: от Dior и Louis Vuitton до Dolce & Gabbana. Фото

Олимпийские игры-2024 в Париже стали не только праздником свободы и спорта, но и дали возможность как спортсменам, так и знаменитостям сделать громкие модные заявления. Украинский дизайнер Андре Тан не смог пройти мимо образов звезд и оценил самые яркие из них.

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В частности, модельер рассмотрел наряды селебрити на открытии Игр и афтер-пати. Разбором стильных луков он поделился в Insta-stories.

Ариана Гранде

Профессионал оценил образ певицы Арианы Гранде. Артистка надела платье и туфли на заказ от Thom Brown. Пудро-розовый шелковый образ дополнялся бантом на талии, заколкой-бабочкой и белыми шелковыми перчатками. Волосы звезда уложила в свой фирменный тугой хвост. "Скромно, но в ее стиле", – написал украинец.

Баз Лурман и Анна Винтур

Известный австралийский режиссер Баз Лурман и главная редактор Vogue Анна Винтур пришли на открытие события вместе. Они позировали в образах от известных брендов: кинематографист избрал Prada, а журналистка – Louis Vuitton. "Беспроигрышная классика!" – прокомментировал выход дизайнер.

Серена Уильямс

Известную теннисистку Серену Уильямс Андре Тан назвал "девушкой в ​​красном". Платье спортсменки было изготовлено из кружева и шифона, что подчеркнуло структуру тела с драпировкой. Наряд, являющийся частью осенней коллекции Dolce & Gabbana 2023, также имело прозрачные длинные рукава.

Розалия

Оценивать образ певицы Розалии модельер не стал, оставив это на рассмотрение аудитории. Артистка была одета в прозрачное "голое платье" цвета шампанского от Dior, которое она объединила украшениями от Tiffany&CO.

Тайла

Исполнительница Тайла (Tyla) выбрала для вечера велюровый спортивный костюм с узором Damier от Louis Vuitton. Такой лук пришелся по душе профессионалу.

София Буш

Американская актриса София Буш удивила присутствующих на вечеринке своим ярким платьем от Christian Siriano в цвете красный металлик. Платье было искусно сконструировано с корсетом без бретелек, который сталкивался на ее талии с объемной юбкой-пуфом. "Как-то мне не зашло..." – признался Андре Тан.

Селин Дион

И напоследок отечественный дизайнер показал расслабленный образ легендарной Селин Дион. Артистку сфотографировали перед ее выступлением на церемонии открытия. На фото певица одета в монограммный комплект Dior.

Ранее OBOZ.UA писал о самых стильных образах звезд на Олимпиаде-2024: Шарлиз Терон показала парижский шик, а Сальма Гаек – спортивный костюм.

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