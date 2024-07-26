Шарлиз Терон показала парижский шик, а Сальма Хаек – спортивный костюм: самые стильные образы звезд на Олимпиаде-2024. Фото

По случаю открытия Олимпийских игр 2024 в Париже собрались не только спортсмены, но и всемирно известные звезды шоу-бизнеса. Они продемонстрировали свои стильные образы и очаровали лаконичными сочетаниями, отдавая дань уважения классическому стилю парижанок.

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OBOZ.UA покажет, кто из знаменитостей выглядел лучше всего, а кто даже примерял спортивный костюм. Кстати, именно модный дом Louis Vuitton собрал актрис и моделей, вышедших на красную дорожку в роскошных луках.

Зендея

Звезда франшизы "Человек-паук" и сериала "Эйфория" появилась на модном мероприятии с неожиданным цветом волос – блондом. Ее прическа открывала хрупкие плечи, в то время как платье на тонких бретелях лаконично обтянуло стройную фигуру звезды и красиво переливалась в свете софитов крошечными блестками.

Шарлиз Терон

Звезде "Адвоката Дьявола" также удалось воссоздать парижский шик. Ее короткое, но элегантное платье, имело изюминку – длинный шлейф, спадавший с плеча. Ничего лишнего, но взгляд оторвать сложно.

Серена Уильямс

Американская теннисистка отказалась от платьев в пользу классического костюма-тройки. Черный наряд не сливался со спортсменкой благодаря ее пышной укладке на светлые волосы.

Синди Бруна

Французская топ-модец пришла на мероприятие в хитовом вязаном платье салатового цвета. От наряда веяло летней атмосферой, легкостью и непринужденностью.

Сальма Хаек

Американская актриса в Instagram поделилась фото из Парижа, однако о гламурном наряде не было и речи. Звезда выбрала белый спортивный образ с кроссовками и брюками-карго.

Ранее OBOZ.UA писал, что звезды вернули в моду аксессуар для волос, который был популярен в 90-х годах.

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