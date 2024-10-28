Андре Тан показал самую модную обувь осени-зимы 2024/2025. Фото

Известный украинский дизайнер Андре Тан поделился советами, во что обуться осенью и зимой 2024/2025 годов. Модельер рассказал, какой обувью следует дополнить свой гардероб, чтобы выглядеть стильно.

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Эксперт назвал 6 основных видов обуви, с которыми вы легко соедините любой осенний лук. Об этом Андре Тан рассказал на своей странице в социальной сети Instagram.

Ботфорты и ботфорты-трубы

На первом месте, по словам Андре Тана, будут ботфорты и ботфорты-трубы. На каблуке или нет, выбор остается за вами. А вот модным цветом сезона он назвал бордовый, хаки и коричневый.

"Если ты любишь юбки и платья – эта пара просто необходима в твоем гардеробе", – утверждает Тан.

Замшевая обувь

Второе место модный эксперт отдал замшевой обуви темно-коричневого цвета. Особенно сапогам на каблуке. Андре Тан считает их элегантными и универсальными, подходящими в любую погоду.

Квадратный мыс

Третье место в рейтинге модельера занимает обувь с квадратным мысом. Это могут быть ботильоны, сапоги или ботфорды. Главное – правильная стилизация.

Байкерский тренд

На четвертом месте – байкарский тренд. Идеальный выбор для смелых образов с ноткой рокерства.

"Если ты чувствуешь себя как рок-звезда, этот тренд именно для тебя. Потому что это остро, смело и очень актуально", – уверен дизайнер.

Сапоги-трубы

По словам эксперта сапоги-трубы – это настоящая классика, которая подходит каждой. Главное правило – это свободные голенища (верхняя часть сапог, прикрывающая голени). Тогда эта обувь будет идеальным вариантом для любого осеннего образа.

Грубые ботинки

И в заключение Андре Тан напомнил, что актуальными остаются грубые ботинки, которые подходят буквально ко всему – от платьев до джинсов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Андре Тан назвал главные тренды сезона осень-зима 2024/25: от ретро-пальто до шелка.

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