Андре Тан назвал главные тренды сезона осень-зима 2024/25: от ретро-пальто до шелка

Известный украинский дизайнер Андре Тан, который представил коллекцию осень-зима 2024/25 под названием "Новая страница", поделился советами для модниц. Модельер раскрыл главные тренды этого сезона, которые сделают каждый образ стильным.

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По словам эксперта, в моду вернутся как ретро-хиты, так и смелые сочетания. Об этом Андре Тан рассказал в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA.

Ретро-пальто

Сочетание классической длины миди под пояс снова возвращается, сдвинув такой привычный и несколько заезженный оверсайз. В этом сезоне стоит сделать акцент на женственности, советует дизайнер. Например, обратить внимание на ремни, нетипичную длину рукавов и другие декоративные элементы и аксессуары.

Костюмы и комбинезоны

Деловой стиль не остается позади, а дополняется. Нетипичный крой, асимметрия, фурнитура – все это приветствуется в новом сезоне. Следует обратить внимание не только на привычные костюмы-двойки, но и на комбинезоны, которые сделают образ более игривым.

Кейп

Без сомнений, новым фаворитом грядущего сезона является кейп. Его можно совместить с платьями и костюмами, выбирать разную длину и фактуру ткани.

Шелк

Кто сказал, что шелк – это только для теплого времени года? Напротив, этой осенью можно разбавить свой образ чем-то легким и утонченным. Не стоит бояться совмещать легкие платья и юбки с массивными сапогами, текстурными пальто и теми же кейпами.

Цвета

К палитре натуральных оттенков – от бежевого до коричневого – присоединились бургунди и электрик. В новом сезоне можно добавить к своему образу яркие элементы, аксессуары, чулки, обувь. А для смелых дизайнер посоветовал выбрать тотал лук: костюм или пальто в ярком цвете.

Все самые актуальные модные тренды Андре Тан воплотил в своей коллекции "Новая страница". Он представил разные новинки: от уникального платья-кейпа до длинного пальто из итальянского кашемира, уже ставших хитом в соцсетях.

Философия дизайнера основывается на идее интеллектуального гламура и сочетании изысканного стиля с повседневным комфортом, поэтому вещи из коллекции модельера подойдут женщинам, которые чувствуют себя молодыми и полными энергии, но также ценят знания и ищут новые открытия.

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