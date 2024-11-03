Андре Тан назвал неожиданный антинтренд, захвативший коллекции сезона осень-зима 2025 года. Фото

Украинский дизайнер Андре Тан отреагировал на противоречивый антитренд, захвативший коллекции осень-зима 2025. Речь идет о скинни-джинсах, которые вернутся в моду в ближайшее время.

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Всемирно известные бренды представили не только классические модели, но и фасоны с укороченной длиной и низкой посадкой. "Скинни-джинсы с низкой посадкой снова возвращаются в осенне-зимние коллекции. Это шок-контент. И это не просто возвращение, а они еще и укорочены", – заметил модельер на своей Instagram -странице.

Как отмечают эксперты Who What Wear, на подиумах Недель моды можно было увидеть не только джинсовые модели – свежие коллекции продемонстрировали нам многообразие узких брюк в целом. Специалисты отмечают: тренды, относящиеся к нижней части образа, меняются гораздо реже, именно поэтому следует обратить на них особое внимание.

Тенденция на скинни разразилась прежде всего на Неделе моды в Милане, где такие бренды, как Prada, Sportmax, Tod's и Marni продемонстрировали штаны и даже несколько вариантов леггинсов, отличавшихся ультратонким кроем.

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