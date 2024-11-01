Ее носят все модницы Нью-Йорка: как выглядит самая популярная куртка осени 2024 года. Фото

В Нью-Йорке осенью 2024 года начался настоящий ажиотаж вокруг коричневой, немного выцветшей оверсайз кожанки. Не только модницы уже оценили винтажный элемент гардероба, но и множество знаменитостей.

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Как пишет Vogue, куртка, которая чем-то похожа на бомберы летчиков, бесспорно, тренд этого сезона. Коричневая кожанка – идеальный вариант для тех, кому надоели обычные черные.

Такие знаменитости, как Белла Хадид, Джилл Кортлев, Роузи Гантингтон-Уайтли и многие другие известные женщины дополнили свои осенние образы винтажной курткой. Неудивительно, что этот элемент гардероба пользуется невероятной популярностью, ведь благодаря ему любой образ будет выглядеть стильно, "свежо" и неординарно.

Бонусом является то, что винтажная куртка подходит под любую одежду. Джинсовую или деловую юбку можно скомбинировать со свитером и удобными кроссовками, чтобы создать комфортный и модный вариант образа.

В более прохладную погоду лучше выбрать джинсы или брюки. Из обуви подойдут сапоги или трендовые туфли с острым мысом и низкой подошвой.

Накинутая на плечи кожанка позволит базовым лукам заиграть новыми красками. Бунтарский образ – это вызов для тех, кто привык к минимализму и изысканности.

Ранее OBOZ.UA писал о модной верхней одежде в этом сезоне, в которой вы будете выглядеть стильно.

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