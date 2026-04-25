Андре Тан назвал главный аксессуар весны 2026, который подойдет для любого образа: как стильно его носить

Украинский дизайнер Андре Тан назвал самый трендовый аксессуар весны 2026 года, который уже покорил мировые подиумы и стал любимцем стилистов благодаря своей универсальности. Главным модным хитом этого сезона является шелковый платок, который придаст элегантности любому образу и с легкостью подчеркнет вашу индивидуальность.

Особенность этого аксессуара заключается и в том, что он открывает простор для экспериментов, ведь будет впечатляюще смотреться как акцентная деталь на шее, так и полноценный элемент аутфита. В своем Instagram модельер показал, как носить шелковый платок.

На плечах

Вариант ношения главного аксессуара этой весны на плечах является не только удобным, но и невероятно стильным. Шелковый платок придаст вашему образу элегантности, независимо от того, скомбинируете ли вы его с нежным платьем или более деловым жакетом.

На шее

Платок, завязанный на шее, – это классика, которая создаст акцент даже в самом простом образе. Андре Тан советует выбирать цвета аксессуаров, которые подойдут именно вашему стилю – пастельные для нежности или яркие для смелых луков.

Поверх одежды

Если хочется добавить образу шарма и легкости, стоит попробовать надеть шелковый платок на майку или футболку. Этот вариант стилизации будет уместен как в городе, так и на прогулке, кроме того, подойдет для любой погоды.

В волосах

Любители экспериментов могут использовать платок в качестве аксессуара для волос. По словам Андре Тана, таким образом удастся добавить образу интересный акцент, который подчеркнет ваш неповторимый стиль. Шелковый аксессуар будет хорошо смотреться как с распущенными волосами, так и аккуратным пучком или хвостом.

Как топ

Платок может служить не только аксессуаром, но и полноценным элементом аутфита. Попробуйте завязать его как топ, и точно не остаться без внимания.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Андре Тан назвал 5 главных трендов этой весны, среди которых любимые вещи семьи Бекхэмов из 2000-х.

