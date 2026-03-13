Стильные и одновременно комфортные: Андре Тан назвал 5 главных трендов этой весны

Украинский дизайнер Андре Тан назвал пять стильных вещей, которыми стоит пополнить свой весенний гардероб, чтобы выглядеть непревзойденно. Этот сезон принес с собой вариативность модных трендов, ведь безумно популярными будут как классические лоферы, так и смелые полупрозрачные кофточки.

В солнечное время года модельер советует не бояться экспериментировать с образами, а наоборот, добавлять интересные акценты. О главных трендах весны 2026 он рассказал в своем Instagram.

Кожаная куртка

Кожанка на протяжении многих лет является главным маст-хэвом весны, однако в этом сезоне стоит отодвинуть на задний план "косухи" с зауженной талией. Как отметил Андре Тан, лучшим вариантом станет объемная мини-куртка, или же фасон, который будет напоминать бомбер.

Полупрозрачный лонгслив

Дизайнер отметил, что полупрозрачный лонгслив – это именно та вещь, которая будет выглядеть эффектно. Он советует комбинировать этот элемент гардероба с бельем разных фасонов и цветов, чтобы без лишних усилий добавить образу "изюминки".

Лоферы

Этот вариант обуви – классика, которая не теряет актуальности уже много лет. По словам Андре Тана, лоферы станут идеальной альтернативой кроссовкам, если вы, конечно, не выбираете уличный стиль.

Джинсы с низкой посадкой

Нередки случаи, когда брюки с завышенной талией разрушают общий вид аутфита. Чтобы избежать этой проблемы, стоит выбирать джинсы с низкой посадкой, которые стали модным хитом весны 2026 года.

Акцентная сумка

Конечно же, стильный образ не обходится без аксессуаров. Андре Тан рекомендует добавить в свой гардероб акцентные сумки, которые сделают интересным даже самый базовый аутфит.

