Андре Тан назвал антитренды 2025 года: какие вещи не стоит надевать женщинам

Украинский модельер Андре Тан назвал антитренды 2025 года. На смену грубым линиям придут более женственные и утонченные силуэты.

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В своем Instagram модельер перечислил вещи, которые теперь не стоит надевать женщинам. Однако он отметил, что, если все же очень захочется, то носить их нужно осторожно, расставляя правильные акценты.

Неон

По словам модельера, неоновые оттенки уступили место сдержанным и натуральным цветам. Популярными будут бежевый, оливковый, пастельный и приглушенные темные тона. Тан подчеркнул, что неон можно использовать, но лишь в аксессуарах, чтобы создать яркие акценты в образе.

Тракторная подошва

Рельефная подошва отходит на второй план, поскольку перегружает образ и нарушает гармоничность. Андре Тан посоветовал обратить внимание на более утонченные модели. Он пояснил, что минималистичная подошва придаст образу элегантности и универсальности.

Шапки-Бини с помпоном

В трендах 2025 года будут лаконичные модели из плотной шерсти или кашемира, благодаря которым образ приобретет больше сдержанности и шарма. Модельер посоветовал сделать акцент на интересной фактуре ткани или оригинальном плетении.

Микро-сумки

Они являются совершенно непрактичными, ведь в этот крошечный аксессуар даже не вмещается телефон. В 2025 году на смену микро-сумочкам придут вместительные и функциональные модели.

Чрезмерно объемные пуховики

В новом сезоне будут главенствовать более структурированные и аккуратные модели, которые выгодно подчеркивают фигуру. Актуальными будут утепленные пальто с поясом или пуховики средней длины с четкими линиями.

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