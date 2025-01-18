Андре Тан показал тренды 2025: что должно быть в гардеробе каждой модницы

Украинский модельер Андре Тан назвал актуальные модные тренды 2025 года. До следующей зимы будут актуальными женственные силуэты и нежные образы.

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В своем Instagram модельер рассказал, что некоторые прошлогодние тенденции сохранят свою популярность, потому определенные вещи можно будет сохранить в своем гардеробе. Однако некоторые тренды отойдут на второй план.

Актуальные тренды 2025

Приталенные силуэты

Стиль оверсайз в 2025 году потеряет свою актуальность. По словам модельера, красивые приталенные силуэты позволят подчеркнуть свои формы и усилить энергетику женственными линиями.

Яркие элементы и детали

Тренд на монохром в этом году отступит, потому придется тщательно продумывать образы и акценты.

"Если не хочется усложнять, обратите внимание на вещи с интересными деталями: бантики, пуговицы или акцентные принты", – посоветовал Андре Тан.

Коричневый цвет

Модельер не смог не вспомнить об оттенке Mocha Mousse, который, по версии Pantone, возглавил палитру 2025 года.

Кружевные элементы

Акцент на женственность и сексуальность будет повсюду: колготки, топы, перчатки, обувь, носки и многое другое.

"Я обожаю этот тренд и я в восторге. Обязательно добавьте кружевные акценты в свой гардероб. Они делают образ очень утонченным и сексуальным", – порекомендовал модельер.

Бохо-шик

Этот стиль ворвался в моду еще в прошлом году, но не потеряет своей актуальности в 2025-м.

"Бохо-шик – это всегда натуральные ткани, свободные, объемные силуэты, многослойность, множество деталей, бахрома, кружево, вышивка, рюши, все яркое – цвета, принты, – подчеркнул Тан. – Что касается аксессуаров, то это шляпки, косынки, повязки и веселая бижутерия".

Бахрома

Отдельный акцент модельер сделал на этот ключевой элемент бохо-шика. Он присутствует и в его новых коллекциях. По словам Андре Тана, речь идет об универсальной детали, которая идеально вписывается в гардероб каждой женщины.

Анималистичные принты

Животные мотивы тоже будут на модных вершинах два года подряд, потому леопардовые юбки и шубы можно смело оставить в своем гардеробе. Тем не менее, не стоит забывать о балансе.

Женственные макси или дерзкие мини

"Золотая середина" в виде миди в 2025 году не будет актуальной. Андре Тан посоветовал выбрать макси или дерзкое мини с высокими сапогами.

"Но важен баланс, – вновь напомнил модельер. – Если хочется открыть ноги, можно выбрать мини и длинные сапоги. Если хочется подчеркнуть талию, то макси юбка или платье".

Колготки с узорами и орнаментом

Этот элемент одежды является очень женственным и соблазнительным. Отлично такие колготки будут смотреться с короткими юбками и меховой шубкой.

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