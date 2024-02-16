От классики до спорта. 9 модных тенденций весны 2024: что будут носить все женщины

Какой бы привлекательной ни казалась зимняя многослойность, весной 2024 года в моде будет преобладать тренд на практичную и более лаконичную одежду. С наступлением тепла модницы будут постепенно снимать с себя тяжелые и теплые вещи, добавляя больше украшений, светлых цветов и цветочного принта.

Модные эксперты журнала Glamour выделяют 9 главных тенденций, которые полюбят женщины. Их можно стилизовать и в спортивном образе, и в классическом.

Юбка в стиле Masc/Fem

В новом сезоне юбка появлялась почти во всех коллекциях топовых дизайнеров. Ультра-мини, широкая или элегантная юбки – это неотъемлемая часть эстетической тенденции, которая станет открытием весны – Masc/Fem Dressing.

Не следует комбинировать юбку с нежным кардиганом или сексуальным жилетом. Вместо этого стоит подобрать рубашки больших размеров, широкие свитера, громоздкие блейзеры и т.п., создавая "женский" низ и "мужской" верх.

Деловой стиль в обыденности

Стилисты прочат, что офисная одежда станет очень популярной в обыденном стиле: во время прогулок, шопинга, завтрака в кафе и т.д. В 2024 году можно смело одевать классический костюм, рубашку и сдержанную юбку, собираясь на неформальное мероприятие, и это будет смотреться стильно.

Полупрозрачное белое платье

Уже несколько сезонов прозрачные ткани покоряют сердца модниц, но этой весной мир ждет новый способ стилизовать тренд. Модные эксперты утверждают, что прозрачное белое платье будет выглядеть роскошно и невульгарно как на красной дорожке, так и во время ужина в ресторане или прогулки по пляжу.

Высокая талия

Мода на брюки в стиле 2000-х подходит к концу, считают дизайнеры, которые уже показали новые коллекции с высокой посадкой брюк. С выразительным ремнем они будут выглядеть стильнее, но важно не закрывать аксессуар длинным верхом.

Больше спорта

Неожиданно, но в новом сезоне в моду ворвутся укороченные леггинсы, кофты на замке, широкие свитшоты и длинные худи. До недавнего времени все эти вещи были антитрендами и пережитками прошлого, но в 2024 году они получат еще один шанс.

Розы

Выбирая цветочный принт, внимание следует обратить именно на розы, считают стилисты. Бренды в этом году на подиумах демонстрировали огромное количество вариаций изображения этих цветов – розовые, красные, маленькие, одинокие или в букетах – так что можно смело выбирать любой из них.

Металлик

Неочевидный тренд, который должен был выйти из моды после зимних праздников, но остался актуальным – металлик. В основном дизайнерам полюбились платья в этом стиле, красиво переливающиеся под софитами.

Современная невеста

Стилисты не обошли вниманием и свадебную моду, которая также претерпела изменения. Красавицы, которые планируют стильную свадьбу, могут обратить внимание на нетипичные силуэты, смелые разрезы, асимметрию и модные оттенки, если классические белоснежные платья до пола им неинтересны.

Короткие шорты

Заключительным трендом в весенней моде в этом году названы очень короткие шорты. Те самые, над которыми несколько лет назад смеялись, называя вульгарными. Уже в 2024 году микро-шорты можно увидеть на многих звездах, включая голливудских.

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