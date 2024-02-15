'Состаривают' и выглядят 'дешево': 5 трендов из СССР, которые давно пора выбросить

Как давно вы делали ревизию гардероба? Возможно, какие-то из вещей из прошлого зря не носите (хоть те до сих пор в трендах). Прекрасно вписываются в образы шелковые платки, майки в технике кроше, брюки клеш или сумки-авоськи.

И наоборот – есть вещи из консервативного СССР, которые безнадежно устарели и портят ваши аутфиты. Узнайте в материале OBOZ.UA, какие аксессуары и одежда безвкусны, и чем их можно заменить.

1. Рейтузы

Это – узкие штаны со штрипками, плотно облегающие ноги. Раньше женщины обожали носить рейтузы, ведь они не сворачивались "гармошкой", в отличие от вещей без штрипок. Несколько лет назад дизайнеры пытались вернуть их в моду, но безуспешно. Таким образом, делайте ставку на леггинсы или плотные черные колготки.

2. Меховой воротник

Когда-то верхняя одежда с воротником из натурального меха была признаком роскоши. Сегодня же подобные изделия – моветон. Во-первых, пушистый декор выглядит старомодно и вульгарно. Во-вторых, теперь стилисты советуют отказаться от меха животных (соболя, норки, шиншиллы, лисы и т.п.) в пользу экоматериалов.

3. Сетчатая шляпа

Здесь речь идет о винтажных шляпах в технике кроше с широкими полями, которые во времена СССР носили на пляже или в городе. Если же это небольшая сетчатая панама или соломенное изделие, то смело стилизуйте ими свои образы.

4. Блуза с бантом

В 2024-м году в моду вернулись платья с крошечными бантиками на воротнике, рукавах или на талии. Однако все еще остаются в антитрендах блузы с бантами. Если у вас есть такие, рекомендуем отпороть декоративный элемент. Невозможно это сделать? Придется перешить изделие или заменить на шелковую блузу в духе quiet luxury (с англ. – "тихая роскошь").

5. Меховая шапка

Этот аксессуар можно носить только в одном случае – если вам безразлично, что он визуально состаривает (прибавляет к возрасту 10-15 лет). И неважно, какого цвета или размера будет ваша шапка. Это – модное табу. Что же выбрать вместо нее? Утепленные федоры или кожаные панамы, капоры или "вечно" трендовые бини.

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