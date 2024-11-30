8 модных вещей, которые будут в гардеробе каждой француженки этой зимой
Иметь красивый и модный вид, когда на улице морозная погода – довольно сложная задача. Но француженки точно знают, какие вещи следует добавить в гардероб, чтобы это сделать.
Зимняя одежда французских женщин – это не только о моде, а и о комфорте, удобстве и любви к классическим предметам. Как пишет Who What Wear, главное, чтобы в гардеробе было восемь основных вещей, благодаря которым вы будете выглядеть шикарно в течение всего сезона: от эффектных длинных пальто до уютных кардиганов.
Длинное шерстяное пальто большого размера
Удлиненный силуэт дарит своей владелице тепло и позволяет выглядеть стильно. При этом пальто можно соединить с чем-либо – от кроссовок до платьев и джинсов. Все зависит от вашего настроения и нужного образа.
Кожаные сапоги до колена
Француженки в большинстве своем предпочитают кожаную обувь до колена. Они могут быть с удобным каблуком или плоской подошвой, лучше в универсальных коричневых или черных оттенках. Эта обувь идеально подходит для образа с колготками и юбкой мини или миди.
Водолазка
Классическая водолазка является главным элементом зимнего гардероба каждой француженки. Это удобно, тепло, элегантно и шикарно.
Дополнительный джемпер, связанный вокруг плеч
Базовые свитера, как и классические водолазки, представляют собой неотъемлемую часть французского зимнего гардероба. Но в этом случае джемпер на плече используется для завершения образа в холодную погоду. Француженки любят беззаботно связывать на плечах массивный трикотаж, который дает дополнительное тепло и излучает тот самый непринужденный французский шик.
Уютный кардиган
Кардиган для француженок – это ежедневная часть образа. Со сменой сезона изменяется только толщина ткани. Это идеальная возможность добавить изюминку в образ в холодное время года.
Пальто из овчины или искусственного меха
Это может быть замшевое пальто в стиле 70-х с овчинной подкладкой, яркое пальто из искусственного меха или пальто с нечетким воротником – француженки обожают фактурный верх.
Яркий аксессуар
Француженки любят добавлять в свой образ яркие элементы в виде аксессуаров, например сумочку яркого ціета или с модным леопардовым принтом, а также шапку или перчатки.
Черные колготки
Да, этот элемент одежды достаточно прост, но очень важен для француженок зимой. В зависимости от погоды это могут быть тонкие капроновые или теплые хлопковые колготки, однако французские женщины сочетают их с твидовыми и шерстяными мини-юбками или даже шортами в течение холодных месяцев.
Напомним, мы уже писали о любимой верхней одежде француженок в сезоне 2024-2025 годов. В холодное время года они любят дополнять свои образы шубами. В столице моды меховое изделие стало настоящим трендом.
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