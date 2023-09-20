6 секретов, которые сделают ваш образ 'дороже'

Существует много направлений моды, которые выбирают для себя женщины и мужчины, преследуя определенную цель. Кто-то хочет выглядеть ярко, тогда как другие гонятся за комфортом и практичностью. Однако многие модники в наше время стремятся создать стильный образ, который бы выглядел "дорого".

Речь идет о сдержанной элегантности, простоте и возможности выделиться из толпы, не злоупотребляя акцентными деталями, цветами и принтами. Украинский персональный стилист Яна Шебельская в своем Instagram дала 6 советов, как создать "дорогой" образ (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Простые комплекты

Модная экспертка посоветовала обратить внимание на простые комплекты одежды, подчеркивающие фигуру. Основываясь на сильных и слабых сторонах, можно подобрать наряды, которые скроют недостатки и подчеркнут преимущества каждой красавицы.

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Натуральные ткани

Яна Шебельская порекомендовала выбирать вещи из хлопка, шелка, кашемира, льна, шерсти и т.д. Они гипоаллергенны, обладают высокой степенью воздухопроницаемости и дарят приятные тактильные ощущения. За натуральными тканями труднее ухаживать, а цена на них часто выше, чем на синтетические материалы, поэтому они и будут внушать ощущение "дорогого" образа.

Принты

По словам стилистки, в выборе принтов нужно опираться на минимализм. Идеальные варианты: клетка, полоска и гусиная лапка.

Украшения

Сдержанные, но акцентные украшения придадут образу изысканности. Не стоит увешаться сразу всем, что есть в шкатулке, достаточно будет нескольких подходящих аксессуаров.

Сумки

Самым лучшим вариантом для "дорогого" образа, считает экспертка, станет сумка среднего размера четкой геометрической формы. Такие модели дольше носятся и выглядят элегантно.

Обувь

Выбирая обувь, следует обратить внимание на варианты с графическим мысом. Туфли или сапоги с острым или прямоугольным мысом всегда будут выглядеть выигрышно.

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