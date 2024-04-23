5 цветов педикюра, которые вы захотите носить круглый год

Сезон босоножек не за горами, поэтому пора подумать о педикюре. Хотя, что касается красоты ножек – это менее популярная тема по сравнению с маникюром, однако в 2024 году некоторые цвета и оттенки будут выделяться больше других.

"Это так увлекательно начать новый год трендов, потому что это полная перезагрузка менталитета и настроения", – говорит Оливия Ван Идерстайн, вице-президент по контенту и творчеству маникюрного салона Olive & June, пишет Women. Единственная проблема с таким количеством вариантов педикюра состоит в сложности понять, с какого оттенка начать летний сезон.

Сливочный желтый

Нейл-мастер Зола Ганзоригт рассказала, что один из ее любимых цветов, масляно-желтый, будет популярен в 2024 году. Прекрасное в этом желтом оттенке то, что, как пастель, он идеально подходит для весны и раннего лета.

Все оттенки синего

Вы никогда не ошибетесь с синим педикюром. Вы даже можете сделать каждый ноготь совсем другим оттенком синего. "Многие люди, как правило, более игривые с педикюром, и я думаю, что мы увидим неожиданную популярность синего в теплые месяцы", – сказала известная нейл-мастерица Дебора Липпманн.

Хром

Когда несколько лет назад хромированные ногти стали трендом, люди не могли насладиться им. И это не изменится в ближайшее время. "Хромированные ногти лидируют в течение двух лет подряд, и эта тенденция сохранится в 2024 году", – говорит специалист по ногтям Хуанита Хубер-Милле.

Мятный

В 2023 году прогнозисты трендов WGSN сообщили Glamour, что цвета матчи и зеленой мяты обладают "успокаивающим эффектом". Мало того, что специалисты были правы, мы все еще нуждаемся в этих оттенках в нашей жизни, потому что, как рассказала мастер Джулия Диого, зеленый лак для ногтей, любой его оттенок, будет в моде в 2024 году.

Бежевый

"Похоже, что тихая роскошь здесь останется на время, – сказала эксперт по ногтям Мишель Нгуен. – Многие люди сейчас предпочитают элегантный, минималистичный вид своих ногтей". Как сказал мастер ногтей Джин Сун Чой: "Универсальные и сдержанные, бледные бежевые оттенки создают шикарный и изысканный вид, который никогда не выйдет из моды".

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