5 стрижек, которые сделают вас моложе: варианты для средней длины

Прическа способна изменить образ не меньше, чем гардероб или макияж. Даже самая ухоженная кожа не спасет, если форма стрижки визуально "утяжеляет" лицо и добавляет лет. Хорошая новость в том, что омолаживающий эффект часто зависит не от радикальных изменений, а от правильной длины, слоев и движения в волосах.

Средняя длина – универсальна: она не "тянет" черты вниз, но и не открывает лицо слишком резко, как короткие варианты. Главное, говорят эксперты, выбрать форму, которая подходит вашему стилю жизни и не требует чрезмерной укладки.

Лонг-боб (lob)

Лонг-боб уже несколько сезонов подряд остается фаворитом стилистов. Его длина – чуть ниже подбородка или до плеч – создает баланс. Важно избегать слишком четких, жестких линий – они могут добавить образу строгости. Зато мягкие срезы, слегка закругленные кончики и легкая текстура делают вид более свежим и динамичным.

Лоб легко укладывать: можно подсушить феном с круглой щеткой или просто добавить текстуру соляным спреем. Именно непринужденность – ключ к более молодому виду.

Современный шег

Шег родом из 70-х, но в современном исполнении он будет совсем не ретро. Его главная особенность – многослойность. Более короткие пряди у лица и постепенные переходы длины создают легкость, объем и ощущение "воздуха" в прическе.

Такой вариант идеально подходит тем, кто хочет скрыть потерю густоты. Шэг особенно хорошо работает с естественной волной или легкой небрежностью в укладке. Добавьте удлиненную челку-шторку – и образ сразу станет мягче и моложе.

"Рэйчел" в стиле 90-х

Многослойная стрижка длиной до плеч с выразительным обрамлением лица вернулась в моду. Ее узнаваемый эффект – объем у корней и подвижные кончики, которые создают легкость. Именно эти "живые" слои отвлекают внимание от возрастных изменений и добавляют образу свежести.

Современная версия включает легкую небрежность, естественный блеск и мягкий контур вместо четкой симметрии. Главное – не перегружать укладку стайлингом, чтобы прическа не потеряла естественность.

Средняя длина с волнами

Волнистые волосы всегда ассоциируются с движением и жизненной энергией. Мягкие волны визуально добавляют густоты, а это автоматически омолаживает, ведь с возрастом волосы часто истончаются. Если длина – до плеч или чуть ниже, волны не кажутся перегруженными.

Можно оставить ровный срез и сделать ставку именно на текстуру. Легкая небрежность, блеск и ухоженные кончики – все это формирует "молодой" эффект без лишних усилий.

Челка на волосах средней длины

Иногда достаточно лишь добавить челку, чтобы образ заметно обновился. Удлиненная или филированная челка смягчает черты лица, скрывает мимические линии на лбу и добавляет игривости. Важно избегать слишком густой и прямой вариации – она может создать жесткий контур.

