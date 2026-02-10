Как сделать волосы блестящими, как в рекламе: поможет простой продукт из кухни

Блестящие гладкие волосы стали эталоном красоты – и теперь этот эффект активно продвигают в соцсетях под названием "lass hair. Впрочем, чтобы получить сияние как из рекламы шампуня, не обязательно покупать дорогие сыворотки. Секрет может скрываться прямо на вашей кухне.

Речь идет о рисовой воде – средстве, которое использовали еще столетия назад. Эксперты рассказали, как работает рисовая вода, кому подходит и как правильно ее применять.

Почему рисовая вода – эффективное средство

Идея ополаскивать волосы рисовой водой не нова. Историки вспоминают, что еще в период Хэйан в Японии придворные дамы ухаживали за длинными волосами с помощью воды после промывания риса. Подобную традицию имеют и женщины из китайской деревни Хуанлуо, известные своими густыми черными волосами, которые долго не седеют.

Сегодня этот метод вернулся в тренды, но в современном формате тонеров и спреев, которые балансируют pH волос и придают им зеркальный блеск.

В соцсетях можно услышать громкие заявления о росте волос "два сантиметра за неделю". На самом деле это миф. Биологически волосы растут примерно на 1–1,5 см в месяц, и ни одно средство не изменит генетику.

Однако рисовая вода действительно способна помочь с длиной благодаря уменьшению ломкости волос. Она содержит инозитол – углевод, который проникает в структуру волоса, укрепляет его и уменьшает повреждения. Также в составе есть аминокислоты – "строительный материал" для кератина. В результате волосы меньше ломаются, лучше сохраняют длину и выглядят здоровее.

Еще один важный фактор – кислотность. Ферментированная рисовая вода имеет слабокислый pH (примерно 4,5–5), что помогает "закрыть" кутикулу волос после мытья. Именно это создает тот самый глянцевый эффект.

Как приготовить рисовую воду дома

Есть несколько способов, но самый популярный сейчас – вариант с розмарином.

Рецепт:

Промойте полстакана риса. Залейте его водой и проварите вместе с веточками свежего розмарина. По желанию оставьте отвар настаиваться 12–24 часа (для ферментации). Процедите и перелейте в бутылку с распылителем. Храните в холодильнике до 3–4 дней. Используйте после мытья как финальное ополаскивание или как легкий спрей на влажные волосы.

Кому стоит быть осторожными

Рисовая вода – это фактически белковый уход. Если у вас волосы с низкой пористостью (плохо впитывают влагу), избыток белка может сделать их жесткими и ломкими. В таком случае используйте средство не чаще одного раза в неделю или чередуйте с глубоким увлажнением.

Также важно не злоупотреблять ферментированными вариантами – слишком кислая среда может пересушить кожу головы.

Если ваши волосы тусклые, ломкие или быстро путаются – рисовая вода может стать простым и бюджетным способом вернуть блеск. Главное – не ждать мгновенного чуда, а использовать ее как часть комплексного ухода.

