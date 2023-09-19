newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
PolskiPOL
flag
русскийРУС
img

5 стильных ошибок, которые мы делаем, когда носим черную одежду

Дария Скуб
Lady Oboz
3 минуты
825
5 стильных ошибок, которые мы делаем, когда носим черную одежду

Черная одежда – это отличный выбор для создания эффектных образов. Есть и недостаток – она капризнее, чем кажется. Следует подбирать правильные оттенки, крой, текстуру и соблюдать правила комбинаций красок.

Так, черная одежда с горловиной акцентирует внимание на портретной зоне, и подчеркивает то, что мы предпочли бы скрыть (темные круги под глазами и неровности тона кожи). Поэтому желательно носить изделия с вырезом или завязывать на шее светлый платок. Какие еще стильные промахи допускаем мы с вами – читайте в материале OBOZREVATEL.

1. Неудачно сочетаем оттенки

Едва ли не единственный цвет в природе, который не имеет оттенков – черный. Есть оттенки серого, и человеческий глаз может отличить около 500. Если принять во внимание темнее из них, приближенные к черному, то они бывают холодными и резкими или теплыми и приглушенными. Не советуем комбинировать теплые с холодными. А еще лучше – поэкспериментируйте с текстурами тканей, чтобы сделать образы интереснее. К примеру, черная шелковая блуза хорошо сочетается с джинсами в тон.

Видео дня
5 стильных ошибок, которые мы делаем, когда носим черную одежду

2. Игнорируем особенности total black

Total black подходит шатенкам, брюнеткам, смуглым и женщинам со светлым цветом кожи. А вот людям с бледной кожей и блондинкам его желательно избегать: придает коже сероватый оттенок. Если вам сложно отказаться от любимой палитры одежды, то разбавьте ее яркими деталями. Например, платком, брошью или минималистическими украшениями.

5 стильных ошибок, которые мы делаем, когда носим черную одежду

3. Не раскрываем потенциал черного

Часто женщины носят черный, чтобы что-то "замаскировать" в фигуре или прибавить к образу строгости и серьезности. Однако это выглядит скучно и однообразно. Экспериментируйте, чтобы подчеркнуть индивидуальный стиль. Например, скомбинируйте черный с изумрудным, красным или желтым. Такие ансамбли расскажут о вас больше. Красный означает силу и страсть, желтый – оптимизм и легкость, а зеленый – гармонию.

5 стильных ошибок, которые мы делаем, когда носим черную одежду

4. Пренебрегаем аксессуарами

Как часто вам кажется, что в образе в черном цвете чего-то не хватает? Причина – он действительно незавершен. Попробуйте стилизовать его ремнем, шляпой, сумкой, украшениями или платком. Эти маленькие детали помогают одежде "засиять" по-новому.

5 стильных ошибок, которые мы делаем, когда носим черную одежду

5. Не учитываем тип фигуры

Носите черную одежду "стратегически" – то есть точно зная, что хотите подчеркнуть или замаскировать. К примеру, девушкам с фигурой "груша" желательно надевать яркий или с принтом верх и черную юбку или брюки. А "перевернутым треугольникам" следует для верха использовать черный цвет, а объем добавлять с помощью акцентного низа.

5 стильных ошибок, которые мы делаем, когда носим черную одежду

Ранее OBOZREVATEL писал о 5 моделях обуви на осень, которые выглядят дешево.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!