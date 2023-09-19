5 стильных ошибок, которые мы делаем, когда носим черную одежду

Черная одежда – это отличный выбор для создания эффектных образов. Есть и недостаток – она капризнее, чем кажется. Следует подбирать правильные оттенки, крой, текстуру и соблюдать правила комбинаций красок.

Так, черная одежда с горловиной акцентирует внимание на портретной зоне, и подчеркивает то, что мы предпочли бы скрыть (темные круги под глазами и неровности тона кожи). Поэтому желательно носить изделия с вырезом или завязывать на шее светлый платок. Какие еще стильные промахи допускаем мы с вами – читайте в материале OBOZREVATEL.

1. Неудачно сочетаем оттенки

Едва ли не единственный цвет в природе, который не имеет оттенков – черный. Есть оттенки серого, и человеческий глаз может отличить около 500. Если принять во внимание темнее из них, приближенные к черному, то они бывают холодными и резкими или теплыми и приглушенными. Не советуем комбинировать теплые с холодными. А еще лучше – поэкспериментируйте с текстурами тканей, чтобы сделать образы интереснее. К примеру, черная шелковая блуза хорошо сочетается с джинсами в тон.

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2. Игнорируем особенности total black

Total black подходит шатенкам, брюнеткам, смуглым и женщинам со светлым цветом кожи. А вот людям с бледной кожей и блондинкам его желательно избегать: придает коже сероватый оттенок. Если вам сложно отказаться от любимой палитры одежды, то разбавьте ее яркими деталями. Например, платком, брошью или минималистическими украшениями.

3. Не раскрываем потенциал черного

Часто женщины носят черный, чтобы что-то "замаскировать" в фигуре или прибавить к образу строгости и серьезности. Однако это выглядит скучно и однообразно. Экспериментируйте, чтобы подчеркнуть индивидуальный стиль. Например, скомбинируйте черный с изумрудным, красным или желтым. Такие ансамбли расскажут о вас больше. Красный означает силу и страсть, желтый – оптимизм и легкость, а зеленый – гармонию.

4. Пренебрегаем аксессуарами

Как часто вам кажется, что в образе в черном цвете чего-то не хватает? Причина – он действительно незавершен. Попробуйте стилизовать его ремнем, шляпой, сумкой, украшениями или платком. Эти маленькие детали помогают одежде "засиять" по-новому.

5. Не учитываем тип фигуры

Носите черную одежду "стратегически" – то есть точно зная, что хотите подчеркнуть или замаскировать. К примеру, девушкам с фигурой "груша" желательно надевать яркий или с принтом верх и черную юбку или брюки. А "перевернутым треугольникам" следует для верха использовать черный цвет, а объем добавлять с помощью акцентного низа.

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