5 моделей сумок, которые сделают ваши образы элегантными и роскошными

Видимо, вы слышали о тренде quiet luxury (с англ. – "тихая роскошь"). Если коротко, то это лаконичный, сдержанный и местами даже неприметный стиль одежды и аксессуаров. Они должны быть высокого качества, классического фасона, в спокойных оттенках и без пестрых принтов.

Предлагаем узнать в материале OBOZ.UA, какие сумки вписываются в современные тенденции. С ними ваши образы всегда будут выглядеть "дорого".

1. Сумка-багет

Этот аксессуар уже успел завоевать славу как один из самых универсальных (особенно в молочном, карамельном, фисташковом и черном цвете). Его можно носить как с одеждой в стиле casual, так и с изысканными ансамблями. Добавим, что сумка-багет не является громоздкой, поэтому будет подходить как высоким девушкам, так и среднего или маленького роста.

2. Кожаный тоут

Это – модель квадратной, трапециевидной или прямоугольной формы, что имеет лаконичный дизайн и просторное отделение (как правило, без карманов). Раньше тоуты использовались во время путешествий как ручная кладь, а теперь "перекочевали" в повседневные образы. Почему? Благодаря практичности: в них можно поместить кучу вещей (косметику, ноутбук, книги и т.д.).

3. Каркасная сумка

Забудьте о замшевых или джинсовых сумках. Делайте ставку на кожаные модели маленького или среднего размера в классических красках (грязно-голубые, графитовые, черные, мокко, молочные или шоколадные). Такие долгое время не будут покидать тренды и подчеркнут ваш статус без лишнего пафоса.

4. Сумка-ведро

Если вам кажется, что базовая одежда или монохромный лук – слишком скучно, добавьте к ним интересный акцент. К примеру, трендовую в 2024 году сумку-ведро. Она имеет цилиндрическую форму и изготавливается из кожи или рафии (в виде плетеной корзины). Некоторые бренды дополнительно предлагают модели из денима или полиэстера, однако они выглядят "дешево" и только портят образы.

5. Crossbody (сумка через плечо)

Далеко не каждая crossbody выглядит изысканно. Так, точно стоит попрощаться с сумками со стразами, пайетками, дешевой фурнитурой, вышитым декором или с логоманией. Носите изделия в спокойной палитре и с минималистичным дизайном.

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