4 утренние процедуры сделают вас моложе: имеют волшебный эффект

Женщины часто ищут эффективные способы сохранить молодость без дорогих салонных процедур. Оказывается, достаточно правильно начать свое утро, чтобы уже через несколько недель выглядеть заметно моложе.

Четыре простые процедуры помогают улучшить состояние кожи, стимулировать естественные процессы восстановления и защитить от преждевременного старения. Как пишет City Magazine, эти привычки доступны каждой женщине и не требуют много времени или средств. Главное – выполнять их регулярно.

Пейте воду сразу после пробуждения

Первое, что должно попасть в организм утром – это чистая вода. После ночи организм обезвожен, и стакан воды натощак запускает обмен веществ, выводит токсины и восстанавливает гидробаланс кожи. Исследования подтверждают, что систематическое повышение потребления воды улучшает эластичность кожи и делает ее более упругой. Желательно выпивать воду комнатной температуры, можно добавить немного лимона для дополнительного антиоксидантного эффекта.

Делайте массаж лица

Это один из самых приятных и эффективных утренних ритуалов. Всего 3-5 минут массажа вверх круговыми движениями стимулирует кровообращение, способствует выработке коллагена и уменьшает видимость морщин. Особое внимание стоит уделять зоне лба, вокруг глаз и носогубных складок. Для лучшего эффекта используйте качественное масло, сыворотку. Регулярный массаж делает овал лица более четким, а кожу свежей.

Не забывайте о защите от солнца

SPF – это не только летнее средство. Даже в пасмурную погоду ультрафиолетовые лучи проникают сквозь облака и разрушают коллаген, вызывая преждевременные морщины и пигментацию. Нанесение солнцезащитного крема с SPF 30+ каждое утро является одним из самых мощных способов профилактики старения. Это должно стать финальным этапом вашего утреннего ухода, как и чистка зубов.

Используйте антиоксиданты

Витамин C, витамин E и другие антиоксиданты – лучшие защитники кожи от свободных радикалов и негативного воздействия окружающей среды. Сыворотки с этими компонентами, нанесенные утром, улучшают текстуру кожи, уменьшают воспаление и стимулируют выработку коллагена. Они буквально "заряжают" кожу энергией и помогают ей противостоять ежедневным стрессам.

