4 стильных стрижки, которые подтянут ваше лицо после 50 лет

После 50 лет правильно подобранная стрижка может визуально освежить лицо, добавить волосам объема и сделать образ более современным. Одним из лучших вариантов остается боб – универсальная стрижка, которая красиво обрамляет лицо и подчеркивает линию челюсти.

Особенно хорошо работают современные вариации боба с объемом, текстурой и мягкими линиями. Детали информирует Shefinds.

Угловой боб

Угловой боб – это стрижка, в которой волосы сзади короче, а спереди постепенно становятся длиннее. Благодаря такой форме создается легкая восходящая линия, которая визуально "подтягивает" лицо.

Этот вариант хорошо подчеркивает шею, удлиняет линию челюсти и добавляет образу четкости. Угловой боб также помогает волосам быть более подвижными, поэтому стрижка не кажется тяжелой или слишком статичной.

Box bob

Box bob – это современная версия классического боба с четкими, ровными краями и немного "квадратной" формой. Такая стрижка особенно хорошо подходит для тонких волос, так как создает иллюзию густоты.

Плотные кончики делают волосы визуально полнее и здоровее, а четкий контур красиво обрамляет лицо. Box bob добавляет образу опрятности, подчеркивает линию челюсти и хорошо подходит как в гладкой укладке, так и с легкой текстурой.

Многослойный боб с объемом на макушке

Многослойный боб с объемом на макушке – хороший выбор для тех, кто хочет добавить волосам легкости и визуально приподнять черты лица. Слои создают высоту в верхней части прически, благодаря чему взгляд смещается вверх.

Это помогает избежать эффекта, когда волосы "тянут" лицо вниз или слишком тяжело лежат возле щек и челюсти. Такой боб особенно подходит тонким или более редким волосам, так как добавляет им объема, но не перегружает форму.

Текстурированный боб

Текстурированный боб с боковым пробором сразу добавляет волосам объема, динамики и современного вида. Пробор не по центру создает естественное поднятие у корней, поэтому прическа не будет плоской.

Мягкая текстура на кончиках делает стрижку более легкой и непринужденной. Такой вариант хорошо освежает лицо, смягчает черты и при этом не требует слишком сложной ежедневной укладки.

