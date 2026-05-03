Просто и элегантно: какая прическа идеально подойдет на каждый день для длинных волос

Для длинных волос на каждый день идеально подойдет гладко зачесанный хвост с легким объемом на макушке, или Aussie Slick Back. Волосы зачесывают назад, добавляют им блеска и собирают в хвост, но оставляют небольшой объем сверху.

В соцсетях сейчас заметны два главных тренда: либо волосы строго собраны назад в гладкий пучок, либо спадают на лицо свободно и объемно. Но если хочется чего-то посередине – аккуратного, элегантного и одновременно непринужденного – стоит обратить внимание именно на Aussie Slick Back, говорят эксперты.

Что такое Aussie Slick Back

Aussie Slick Back – это современная интерпретация классической гладкой укладки. Волосы зачесывают назад, делают блестящий финиш и собирают в хвост, но без слишком строгого, "гелевого" эффекта.

Главные признаки этой прически – блестящая, будто немного влажная поверхность, волосы, направленные назад, хвост и легкий объем на макушке. Прическа имеет не слишком официальный вид. Поэтому ее можно носить и на работу, и на прогулку, и на встречу, и даже на более праздничное событие.

Как сделать хвост с объемом

Несмотря на то, что прическа имеет блестящий эффект, начинать лучше с сухих волос. Так будет легче контролировать форму и меньше риска повредить пряди.

Сначала нанесите небольшое количество легкой стайлинговой кремовой текстуры или геля – от корней до длины. Важно не переборщить со средством, так как волосы должны оставаться подвижными, а не склеенными.

Несколько передних прядей или челку можно сначала оставить отдельно. Затем мягкой щеткой зачешите основную массу волос в направлении затылка и соберите в хвост.

Перед тем как окончательно зафиксировать хвост, слегка подтяните волосы на макушке, чтобы создать небольшой объем. Это главная деталь прически.

После этого поверните передние пряди назад и аккуратно впишите их в общую форму. В завершение можно использовать легкий лак для волос – он поможет зафиксировать прическу, но не сделает ее жесткой.

Кому подходит такая прическа

Гладко зачесанный хвост с легким объемом подходит почти всем типам волос. Тонким волосам объем у корней поможет не выглядеть плоскими, а густым – гладкая укладка придаст форму и структуру.

Если волосы очень тонкие, перед укладкой можно использовать немного текстурирующего спрея или пудры для объема. Это быстрый способ собрать длинные волосы так, чтобы они выглядели опрятно, современно и элегантно без лишней строгости.

