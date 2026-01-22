2016 возвращается: семь трендов из прошлого, от которых снова все фанатеют

С началом нового года пользователи сети массово начали возрождать эстетику 2016-го и эта тенденция не обошла и индустрию моды. Бешеную популярность набирают тренды из прошлого, которые с легкостью смогут добавить интересных акцентов в ваши повседневные образы.

В этом сезоне стоит достать с дальних полочек шкафа джинсы skinny и бомберы, ведь они снова станут настоящими хитами. Редакторы издания Who What Wear собрали семь трендов 2016 года, от которых снова фанатеют модники.

Узкие джинсы

10 лет назад джинсы skinny были незаменимым элементом гардероба многих людей и теперь их популярность снова начинает расти. Брюки клеш и более узкие силуэты cigarette восстанавливают свою былую славу.

Пастельно-розовый

В 2016 году нежные розовые оттенки в одежде были одним из самых больших трендов. Платья, свитера или монохромные образы этого цвета становились фаворитами модников, а теперь эта тенденция набирает новые обороты. Мировые бренды Stella McCartney, Blumarine и Patou уже даже добавили пастельно-розовый в свои новые весенние коллекции.

Лоферы с открытыми пятками

Этот фасон обуви без задника впервые продемонстрировали на модном показе коллекции осень/зима 2015 бренда Gucci. Лоферы с открытыми пятками стали выбором номер один среди звезд, стилистов и инфлюенсеров, однако со временем отошли на задний план. Но в 2026-м их "звездный час" снова наступил.

It-bag

It-bag – термин, которым обозначают сумки от известных брендов, ставших культовыми и узнаваемыми во всем мире. Так в 2000-х модники фанатели от аксессуаров Saint Laurent Mombasa или Gucci Indy, а в этом году они снова оказались на пике популярности.

Бомберы

В 2016 году едва ли не все звезды носили бомберы разных фасонов, что сделало их желанным элементом гардероба для многих людей. После длительного затишья дизайнеры начали возрождать эту верхнюю одежду и добавлять в новые коллекции.

Ботильоны

На протяжении последних сезонов ведущие позиции индустрии моды не теряли комфортные кроссовки, однако, похоже, они все же приелись людям. Модники начали искать более интересные варианты обуви и вернулись к ботильонам, которые отличаются от других фасонов шнуровкой и массивными пряжками.

Высокие каблуки

В 2016 году было сложно увидеть туфли на низком каблуке и, похоже, эта тенденция постепенно возрождается и в 2026-м.

