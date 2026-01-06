Если надоели свитера и гольфы: что одеть наверх, чтобы сделать зимний образ более интересным

Базовыми элементами зимнего гардероба многих модниц довольно часто становятся свитера и гольфы, ведь они помогают создать теплые и одновременно комфортные образы. Однако со временем эта одежда надоедает, поэтому хочется добавить в аутфит чего-то нового и более интересного. Идеальным вариантом для этого могут стать атласные рубашки.

Они не менее удобные, чем любимые многими свитера, однако выглядят гораздо более стильно. Об этом пишет издание Who What Wear.

Особый блеск рубашек из атласной ткани придает им неповторимую изысканность, что может стать изюминкой даже самого простого образа. Это ярко продемонстрировала шведская модель Эльза Хоск, скомбинировав классическую черную юбку-карандаш с голубой приталенной блузой.

Не менее удачным сочетанием будет атласная рубашка прямого кроя и комфортные джинсы. Такой лук будет выглядеть непринужденно, но в то же время впечатляюще.

Если хочется поэкспериментировать с фасонами, можно обратить внимание на атласную рубашку, которая вместо классического воротничка имеет элегантный шарфик. К такому верху идеально подойдут классические брюки.

