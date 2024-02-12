11 антитрендовых и 'дорогих' цветов ногтей, которые никогда не выйдут из моды

Быстротечные тренды меняются на глазах, а новые необычные цвета с умопомрачительными названиями становятся популярными тенденциями. В такие моменты мы встаем перед трудным выбором – поддаться моде или остаться верными классике.

Издание Who What Wear собрало 11 оттенков ногтей, которые считаются "антитрендовыми". Однако на самом деле эти цвета никогда не выйдут из моды, поскольку выдержали испытание временем.

Темно-сливовой

Этот культовый оттенок является классикой среди лаков для ногтей. Его глубокий, почти черный, фиолетовый цвет обеспечивает идеальный баланс между смелостью и элегантностью.

Мятный леденец

Этот холодный пастельный оттенок может показаться не очевидным кандидатом на бестселлер, но непременно им является.

Классический красный

Этот классический красный создан как идеальный баланс холодных и теплых оттенков, чтобы подходить ко всем тонам кожи.

Сладкая вата

Этот оттенок выглядит как "ваши ногти, но лучше". Он мягкий, прозрачный и неотъемлемый элемент любого профессионального набора нейл-мастеров.

Бордовый

Культовые красно-черные ногти – это бестселлер, доказавший свою вневременность.

Балетный нюд

По слухам, это любимый оттенок покойной королевы Елизаветы II. Нежный, прозрачный розовый придает ногтям чистый, свежий вид.

Розово-коричневый

Этот мягкий розовый в коричневых тонах – символ утонченности.

Натуральный блеск

Если вы не хотите видеть яркий цвет на своих ногтях, но чувствуете, что вам нужен мани – это вариант для вас. Прозрачный, слегка розовый лак придает ногтям здоровый блеск.

Нежный розовый

Обратите внимание на цвет "тихой роскоши", воспользовавшись этим прозрачным розовым оттенком. Это вневременный цвет лака для ногтей, существующий десятилетиями.

Белый

Хотя белые лаки для ногтей – на любителя, этот мягкий грязно-белый идеально подходит, если вам нужен нейтральный маникюр на лето. Кроме того, на него можно наносить другие цвета, чтобы добавить яркость.

Черная классика

Черный лак для ногтей должен быть основным продуктом в каждом домашнем маникюрном наборе. Темно-черный цвет имеет сверхглянцевую текстуру, что придает ему роскошный вид.

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