10 вещей, которые мгновенно сделают весенний образ модным и интересным без лишних усилий

Есть немало способов улучшить стиль, сделать образы более интересными и вложить в них индивидуальность, но не каждому подходит полное изменение гардероба. К счастью, добавить шарм весенним лукам можно с помощью интересных и, что не менее важно, недорогих деталей.

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Обычно это аксессуары, украшения, обувь или сумки. Можно создать много модных сочетаний, используя всего одну оригинальную вещь в гардеробе. OBOZ.UA решил рассказать, как без лишних усилий придать своему луку более стильный вид.

Очки

В тёплые и солнечные весенние дни трудно обойтись без очков. Они не только защищают глаза от ультрафиолета, но и добавляют образу нотку интриги. Важно подобрать аксессуар по форме лица или ориентироваться на модные тренды — например, выбрать модели с цепочками или в яркой оправе. Цветные линзы обязательно привлекут внимание.

Сумка

Даже базовый образ – черный, белый, серый, коричневый или бежевый – заигрывает новыми красками, если дополнить его контрастной сумкой. Речь не только о ярких цветах, но и о не сочетающихся между собой стилях. К примеру, спортивный образ, дополненный элегантным аксессуаром, имеет незаурядный вид.

Шарф или платок

В зависимости от погоды, аутфит можно дополнить принтованным платком или лёгким шарфом. Преимущество этого приёма в том, что аксессуар можно стилизовать по-разному: повязать на шею, руку, сумку или использовать как головной убор от солнца и ветра.

Массивные серьги

Многие женщины в весенне-летнее время убирают волосы, чтобы обнажить шею и уберечь себя от теплового удара. Благодаря этому открывается пространство для экспериментов с интересными, неординарными и массивными серьгами. Выбирать можно, отталкиваясь от личных предпочтений. Такая деталь способна преобразить даже самый простой образ.

Носки

Цветные и принтованные носки редко могут придать стилю "дорогой" вид, но есть один стильный прием, который в последнее время заполонил соцсети. Речь идет о гетрах, которые на 3-5 сантиметров выглядывают из-под обуви. Достаточно добавить белые, высокие носки к сапогам и простому платью, чтобы образ стал более стильным.

Повязка

Еще один хит сезона – трикотажная повязка на голову. От такого простого аксессуара для волос веет спортивным стилем, теннисными играми, гольфом в компании друзей или йогой на природе.

Корсет

Обычная рубашка белого цвета или даже оверсайз-футболка приобретает более женственный силуэт, если соединить ее с корсетом. Он не только придает изюминку образу, но и отлично корректирует фигуру, подчеркивая изгибы тела.

Ремень

Часто можно увидеть луки, которые состоят из обычных джинсов и простого топа, но заставляют задержать на себе взгляд. Обычно такого эффекта можно достичь благодаря качественным и смелым деталям. Например, ремень с интересной пряжкой или анималистическим принтом.

Колготки

Современная мода давно вышла за рамки классических капроновых колготок. Сетчатые модели, украшения стразами, кружевные детали — всё это может стать изюминкой сдержанного вечернего образа.

Яркий жакет, юбка и т.п.

И, наконец, одна акцентная вещь — будь то шёлковые брюки яркого цвета, длинная джинсовая юбка или леопардовый жакет — может стать решающей деталью в образе. Не стоит бояться выбивающихся из базового гардероба элементов — они как раз и создают индивидуальный стиль.

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