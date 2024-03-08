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10 свежих идей для весеннего маникюра на короткие ногти. Фото

Катерина Галущенко
Lady Oboz
3 минуты
1,1 т.
10 свежих идей для весеннего маникюра на короткие ногти. Фото

Весна – сезон, когда все вокруг оживает и начинает играть красками. Именно в это время, когда хочется наибольших изменений, есть возможность рискнуть и превратить свои длинные ногти в коротенькие и тем самым обновить свой стиль. Да, даже такая мелкая деталь может полностью изменить образ.

Короткие ногти хотя и кажутся менее вариативным способом реализовать маникюрные идеи, но на самом деле они создают безграничные возможности для творчества. Как утверждает Who What Where UK, этой весны будут доминировать пастельные цвета, минимализм и цветочные узоры.

1. Французский реверс

Трендовый кобальтовый – именно тот цвет, который позволит вдохнуть нотки весны, когда за окном сыро и серо. Если этот тон кажется слишком сильным для всего ногтя, то акцентный реверсный французский будет отличным выбором.

10 свежих идей для весеннего маникюра на короткие ногти. Фото

2. Пастельный французский

Минималистичные французские кончики ногтей и пастельная гамма являются одними из самых больших трендов 2024 года и эти две идеи идеально сочетаются.

10 свежих идей для весеннего маникюра на короткие ногти. Фото

3. Полукружочки

Этот простой весенний дизайн ногтей будет хорошо выглядеть в любых оттенках и с любыми дополнительными элементами.

10 свежих идей для весеннего маникюра на короткие ногти. Фото

4. Металлик

Металлическое сияние можно придать маникюру не только хромом, но и специальной маникюрной фольгой.

10 свежих идей для весеннего маникюра на короткие ногти. Фото

5. Мелкие цветы

В этом году цветы заполонили все тренды, даже маникюрные. В то время как яркие цветы доминируют в весенних тенденциях, этот микроскопический дизайн идеален для поклонников минимализма.

10 свежих идей для весеннего маникюра на короткие ногти. Фото

6. Тутти-Фрутти

Этот мани для тех, кто не может определиться с цветом. А в трендовых пастельных тонах он очень мил.

10 свежих идей для весеннего маникюра на короткие ногти. Фото

7. Абстракция

В нем идеально все – смешанные узоры, неожиданные цветные блоки ногтей, оттенок мандарина и матовое покрытие.

10 свежих идей для весеннего маникюра на короткие ногти. Фото

8. Животный принт

Весенний дизайн ногтей необязательно должен быть пастельным. Любая текстура животного принта – жирафа, леопарда или черепахи – изысканный способ дополнить любой образ изящным акцентом.

10 свежих идей для весеннего маникюра на короткие ногти. Фото

9. Турецкий глаз

Минималистичный дизайн турецкого глаза выглядит довольно свежо для весны.

10 свежих идей для весеннего маникюра на короткие ногти. Фото

10. Привет, 2000 год

Этот нейл-арт – смесь всего, что было в тренде в конце 90-х и начале 00-х. Маникюр смотрится по-ностальгически и сочно одновременно.

10 свежих идей для весеннего маникюра на короткие ногти. Фото

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