10 свежих идей для весеннего маникюра на короткие ногти. Фото

Весна – сезон, когда все вокруг оживает и начинает играть красками. Именно в это время, когда хочется наибольших изменений, есть возможность рискнуть и превратить свои длинные ногти в коротенькие и тем самым обновить свой стиль. Да, даже такая мелкая деталь может полностью изменить образ.

Короткие ногти хотя и кажутся менее вариативным способом реализовать маникюрные идеи, но на самом деле они создают безграничные возможности для творчества. Как утверждает Who What Where UK, этой весны будут доминировать пастельные цвета, минимализм и цветочные узоры.

1. Французский реверс

Трендовый кобальтовый – именно тот цвет, который позволит вдохнуть нотки весны, когда за окном сыро и серо. Если этот тон кажется слишком сильным для всего ногтя, то акцентный реверсный французский будет отличным выбором.

2. Пастельный французский

Минималистичные французские кончики ногтей и пастельная гамма являются одними из самых больших трендов 2024 года и эти две идеи идеально сочетаются.

3. Полукружочки

Этот простой весенний дизайн ногтей будет хорошо выглядеть в любых оттенках и с любыми дополнительными элементами.

4. Металлик

Металлическое сияние можно придать маникюру не только хромом, но и специальной маникюрной фольгой.

5. Мелкие цветы

В этом году цветы заполонили все тренды, даже маникюрные. В то время как яркие цветы доминируют в весенних тенденциях, этот микроскопический дизайн идеален для поклонников минимализма.

6. Тутти-Фрутти

Этот мани для тех, кто не может определиться с цветом. А в трендовых пастельных тонах он очень мил.

7. Абстракция

В нем идеально все – смешанные узоры, неожиданные цветные блоки ногтей, оттенок мандарина и матовое покрытие.

8. Животный принт

Весенний дизайн ногтей необязательно должен быть пастельным. Любая текстура животного принта – жирафа, леопарда или черепахи – изысканный способ дополнить любой образ изящным акцентом.

9. Турецкий глаз

Минималистичный дизайн турецкого глаза выглядит довольно свежо для весны.

10. Привет, 2000 год

Этот нейл-арт – смесь всего, что было в тренде в конце 90-х и начале 00-х. Маникюр смотрится по-ностальгически и сочно одновременно.

