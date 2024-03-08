10 свежих идей для весеннего маникюра на короткие ногти. Фото
Весна – сезон, когда все вокруг оживает и начинает играть красками. Именно в это время, когда хочется наибольших изменений, есть возможность рискнуть и превратить свои длинные ногти в коротенькие и тем самым обновить свой стиль. Да, даже такая мелкая деталь может полностью изменить образ.
Короткие ногти хотя и кажутся менее вариативным способом реализовать маникюрные идеи, но на самом деле они создают безграничные возможности для творчества. Как утверждает Who What Where UK, этой весны будут доминировать пастельные цвета, минимализм и цветочные узоры.
1. Французский реверс
Трендовый кобальтовый – именно тот цвет, который позволит вдохнуть нотки весны, когда за окном сыро и серо. Если этот тон кажется слишком сильным для всего ногтя, то акцентный реверсный французский будет отличным выбором.
2. Пастельный французский
Минималистичные французские кончики ногтей и пастельная гамма являются одними из самых больших трендов 2024 года и эти две идеи идеально сочетаются.
3. Полукружочки
Этот простой весенний дизайн ногтей будет хорошо выглядеть в любых оттенках и с любыми дополнительными элементами.
4. Металлик
Металлическое сияние можно придать маникюру не только хромом, но и специальной маникюрной фольгой.
5. Мелкие цветы
В этом году цветы заполонили все тренды, даже маникюрные. В то время как яркие цветы доминируют в весенних тенденциях, этот микроскопический дизайн идеален для поклонников минимализма.
6. Тутти-Фрутти
Этот мани для тех, кто не может определиться с цветом. А в трендовых пастельных тонах он очень мил.
7. Абстракция
В нем идеально все – смешанные узоры, неожиданные цветные блоки ногтей, оттенок мандарина и матовое покрытие.
8. Животный принт
Весенний дизайн ногтей необязательно должен быть пастельным. Любая текстура животного принта – жирафа, леопарда или черепахи – изысканный способ дополнить любой образ изящным акцентом.
9. Турецкий глаз
Минималистичный дизайн турецкого глаза выглядит довольно свежо для весны.
10. Привет, 2000 год
Этот нейл-арт – смесь всего, что было в тренде в конце 90-х и начале 00-х. Маникюр смотрится по-ностальгически и сочно одновременно.
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