Звездные 'двойники': 5 актеров, очень похожих на своих персонажей. Фото

Есть актеры, которым приходится кучу часов сидеть в гримерном кресле и терпеливо ждать, когда их накрасят. Все для того, чтобы на экране выглядеть так, как задумали шоураннеры. Например, вспомните Марго Робби в фильме "Две королевы" (2018) или Брэда Питта в "Загадочной истории Бенджамина Баттона" (2008). За образом Ее Величества с белоснежным лицом (в первом) или старенького дедушки (во втором) трудно узнать знаменитостей.

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А есть звезды, которым выпала честь сыграть исторических фигур. Их выбрали благодаря профессиональной игре и невероятному визуальному сходству с прототипом. Детальнее – в материале OBOZ.UA.

1. Эдди Редмэйн

Британский актер и модель с андрогинной внешностью Эдди Редмэйн в фильме "Вселенная Стивена Хокинга" (2014) сыграл главную роль. За нее он получил премию "Оскар", BAFTA, "Золотой глобус" и премию Гильдии киноактеров за лучшую мужскую роль. Его прототип – всемирно известный ученый, который много лет вел борьбу с болезнью БАС (боковой амиотрофический склероз). Взгляните на фото Хокинга в молодости и сравните с персонажем Редмэйна. Сходство поражает!

2. Эдгар Рамирес

Венесуэльский актер Эдгар Рамирес в телесериале "Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений" (2018) сыграл главную роль – итальянского модельера Джанни Версаче, основавшего марку "Gianni Versace". Актер смог удачно передать все: образ, харизму, жесты и паттерны поведения легендарного кутюрье.

3. Деметриус Шипп-младший

Американский актер Деметриус Шипп-младший сыграл рэпера и актера Тупака Шакура в биографическом фильме "2Pac: Легенда" (2017). Эта роль стала дебютной для знаменитости (а все благодаря невероятному сходству с прототипом его персонажа). Режиссеры не прогадали с тем, что выбрали именно его!

4. Мишель Уильямс

Американской актрисе Мишель Уильямс досталась нелегкая задача – сыграть икону старого Голливуда в биографической ленте "7 дней и ночей с Мэрилин" (2011). Кинозвезда мастерски воспроизвела уязвимость, кокетливость и мимику культовой блондинки Мэрилин Монро, за что была отмечена статуэткой премии "Золотой глобус" и номинацией на премии "Оскар" и BAFTA.

5. Элизабет Дебики

Австралийская актриса Элизабет Дебики в последних двух сезонах сериала "Корона" (2020–2022) сыграла Диану, принцессу Уэльскую. Звезда чудесно скопировала ее манеры поведения. Да еще и невероятно похожа на леди Ди.

"Я много не знала. У меня было отпечаток того, кем был этот человек. Я всегда представляла ее как чрезвычайно красивую принцессу и общественного деятеля... Одна из вещей, которые меня удивили, это узнать, что у нее было действительно замечательное, весьма дерзкое чувство юмора. Она была дружелюбной и гуманной. Именно за это ее любили", – рассказала Дебики в интервью для People о своих впечатлениях от образа леди Ди.

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