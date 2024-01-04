Мастера трансформации: 5 актеров, которые сыграли роли противоположного пола. Фото

Актеры идут на все, чтобы получить желаемую роль: бреют голову, экстремально худеют, набирают лишний вес и даже "меняют пол". Психологически подобные эксперименты истощают, и могут плохо повлиять на состояние здоровья звезд. Но это их, к счастью для зрителей, не останавливает.

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Узнайте в материале OBOZ.UA, какие знаменитости сыграли роли противоположного пола, еще и умудрились сделать это очень хорошо и правдоподобно. Эти "перевоплощения" стали одними из самых выдающихся в их карьере.

1. Анджелина Джоли

Американская актриса и фотомодель Анджелина Джоли в ленте "Солт" (2010) сыграла роль офицера ЦРУ Эвелин Солт, которую подозревают в работе на российскую разведку. По сюжету, женщине для выполнения секретной задачи долгое время приходилось притворяться мужчиной, но однажды ее уличили...

Знаменитости каждый день перед съемками приходилось проводить по несколько часов в гримерке. Все для того, чтобы добиться правдоподобного перевоплощения. На лицо ей накладывали специальную силиконовую маску, а грудь перетягивали лентами. Одежду давали неудобную, из грубой ткани.

2. Эдди Редмэйн

Британский актер и модель Эдди Редмэйн снялся в главной роли в фильме "Девушка из Дании" (2015). Действие драмы разворачивается в 1920-х годах, и рассказывает о художнике Эйнаре Вегенере, который позировал своей жене в образе женщины. Вскоре он понял, что больше не хочет быть мужчиной, и решил сделать первую в мире операцию по смене пола. Эдди Редмейн непревзойденно сыграл оба образа, а фильм о первом в мире трансгендерном человеке получился сильным, философским и лирическим.

3. Киллиан Мерфи

Ирландский актер театра и кино Киллиан Мерфи часто поражает зрителей своей мастерской игрой в любом амплуа. К примеру, в комедийной драме "Завтрак на Плутоне" (2005) персонаж актера меняется из андрогинного подростка на гламурную блондинку. Без преувеличений можно сказать, что это одна из самых выдающихся и сложных работ в карьере Киллиана.

4. Эль Фэннинг

Американская актриса Эль Фэннинг в свои 25 лет может дать фору коллегам с многолетним стажем в кинематографе. Ей по силам роли нежных леди, сильных духом женщин и… мужчин. В фильме "Три поколения" (2015) звезда сыграла подростка, который твердо решил изменить пол: Рэй ради этого готов сделать инъекции тестостероном и пойти в другую школу, но ему нужно письменное согласие обоих родителей.

5. Хилари Суэнк

Американская актриса Хилари Суэнк в драматическом фильме "Парни не плачут" (1999), основанном на реальных событиях, сыграла трансгендерного человека – парня по имени Брэндон. Он злоупотреблял алкоголем, катался на серфинге, разбивал машины, влезал в драки и соблазнял женщин.

Чтобы вжиться в роль, знаменитость коротко подстригла волосы, прокачала тело (чтобы оно было больше похоже на маскулинное) и даже месяц жила в образе мужчины. За эту роль Суэнк заслуженно получила "Оскар".

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