Звезда 'Довбуша' категорически отказался сниматься в кино, где украинцев показывают дебилами и идиотами

Украинский актер и звезда "Довбуша" Алексей Гнатковский бурно высказался по поводу "низкосортного" кино, в котором украинцев высмеивают и транслируют как глупых необразованных людей. Он заявил, что таким контрактам сразу отказывает, а выделенные на кино средства, по его мнению, уже лучше направить на нужды армии, чем на распространение российских нарративов.

В интервью Еспресо.TV актер вспомнил петицию, которую пришлось насильно подписать, чтобы не опозорить украинскую культуру из-за некачественного кино. Смысл документа заключался в направлении в Вооруженные Силы всех средств, которые выделили на создание фильмов.

"Та петиция, которую подписало киносообщество о том, чтобы отдать деньги на армию, выделившие на кино – это ужасная петиция, мне жаль, что такая петиция подписана. Но я тоже ее подпишу. Потому что то, на что выделяют сейчас средства, с точки зрения кино – это позор. У нас война в стране, мы должны снимать хорошие, качественные вещи. Но здесь уже большая политика, это уже даже не о кино и искусстве. Это уже о политике. Об узурпации", – подчеркнул он.

Похоже, из-за финансирования некачественных фильмов Алексей Гнатковский почти не будет сниматься в кинолентах. Впрочем, не стоит переживать, что самого сексуального украинского художника в этом году мы не увидим на экранах. Актер выдвинул два условия, по которым будет продолжать кинокарьеру: в фильмах высокого уровня или с хорошей выплатой гонорара.

"Я не говорил, что не буду сниматься в кино. Я говорил, что буду сниматься либо в профессиональных проектах с точки зрения профессии, искусства и высокого уровня, либо если это хорошие деньги, потому что это моя профессия, я этим зарабатываю на жизнь. Но я не буду сниматься там, где украинцев показывают дебилами, идиотами и там, где комплекс неполноценности, – это для меня важно", – объяснил актер.

Гнатковского скоро можно будет увидеть еще в двух кинолентах, если он не откажется от роли, ведь сейчас тщательно обдумывает свое участие в проектах.

"Что касается меня, что я планирую: у меня есть несколько предложений, одному я отказал, над другими думаю. Я надеюсь, что у нас в Украине будет понимание того, что в первую очередь все средства должны идти на Вооруженные Силы. Но я всегда говорю, что Россия напала на нас не танками, не ракетами. Сначала зашел русский язык, русская культура, русские нарративы", – рассказал он.

По мнению актера, культура нуждается в безумной поддержке и финансировании, чтобы вычеркнуть российские нарративы из украинского инфопространства. Он посоветовал стараться развивать качественный продукт, чтобы меньше страдать от угнетения в будущем.

"Откуда появились "русскоговорящие" у нас в Украине? Вот фундамент, с которым нам надо бороться, и делать свое. Вот на это надо выделять большие деньги. Потому что наш враг, посмотрите, – они выделяют сумасшедшие средства на кинопроизводство, на свое образование, на свою культуру. И первое, что они делают, когда на захваченные территории заходят, меняют таблички, язык, сжигают книги и делают свои, поэтому нам нужно в стране выделять средства – после того, как на Вооруженные Силы – на образование и культуру", – отметил художник.

Ранее OBOZ.UA писал о карьерном пути Алексея Гнатковского. Он признался, что пришел в театр не по профессии, а в поисках любви, но остался там строить профессию. Поэтому его ненавидели коллеги, ведь те учились на актеров, но нос им утер "парень с улицы".

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