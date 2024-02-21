'Я должен был стоять на сцене и улыбаться': звезда 'Довбуша' Алексей Гнатковский признался, почему его ненавидели будущие актеры

Звезда фильма "Довбуш", популярный актер Алексей Гнатковский по специальности – политолог, но в далеком 2008 году посвятил себя театральному искусству, чем вызвал недовольство у коллег. Франковца без профильного образования взяли в театр улыбаться на сцене, но потом начали доверять первые роли.

Так в политологе по образованию раскрыли талант к игре перед публикой, хотя он до сих пор спрашивает себя, правильно ли поступил, связавшись с актерством. Размышлениями и воспоминаниями Гнатковский поделился в интервью ЖВЛ.

"Представь себе, я пришел и начал танцевать, потому что еще с детства танцевал в коллективе народном. Я пошел танцевать, и меня там увидели режиссеры. Говорят: "Красивый парень. Давай возьмем его на сцену, чтобы он просто стоял и улыбался", – вспомнил актер события 15-летней давности.

Он не гнался за славой, а просто развлекался в поисках любви. Франковец пошутил, что пришел в театр "за любовью", а позже стал героем местных газет, когда его руководителей обвинили в работе с "людьми с улицы".

"Чувак с улицы пришел и играет в театре какие-то роли, в мы учимся на актеров, и мы не играем. Даже была статья в газете, что в театре работают люди с улицы. Я сам себя стебал. Ну, знаешь, когда ты уже живешь в этом постоянно, все на тебя смотрят так: ты забрал мое место, ты, с*ка, работаешь здесь, а люди там учатся. Я всегда говорил, что актеры умирают на сцене, а политологов сбивает машина под театром", – пошутил Гнатковский.

В те годы звезда "Довбуша" получал заработную плату, которой хватало "на бутылку водки" в месяц.

И хотя артист не готов закончить актерскую карьеру, он каждый день спрашивает себя, правильный ли выбор сделал, сомневается и размышляет над собственной достоинством.

Ранее OBOZ.UA писал об эмоциональной речи Алексея Гнатковского по поводу родителей, чьи дети общаются на русском. Актер считает, что они не дают подрастающему поколению шанса на создание своей будущей карьеры в Украине.

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