Звезда 'Довбуша' Гнатковский стал самым сексуальным деятелем культуры в Украине: что это за премия 'Золотой лифон'

Самым сексуальным украинским деятелем культуры, по версии "Золотого лифона", стал 38-летний актер Алексей Гнатковский. Звезда фильма "Довбуш", который стал еще и диктором прошлогоднего радиодиктанта Национального единства, удостоился этого звания впервые.

Артиста назвали "хозяином сердец и влажных простыней, пленившим души". Об этом сообщили на официальной странице премии в Facebook.

"Ивана Довбуша придумали только для того, чтобы мы узнали, какой фантастический этот Алексей Гнатковский. Он нам импонирует в гневе. Когда злится на русскоязычных, когда ссорится с зрителями, которые не выключают телефон или болтают во время спектакля. От него веет силой, сталью и хочется слушать и смотреть в глаза. Глаза – отдельный мир, безграничные до безумия. Голос – бархатный. Харизма – должного размера. Ой, или правильно – масштаба", – описали лауреата этого года.

В посте рассказали, что актерская игра Алексея Гнатковского завораживает и влюбляет. Также отметили его талант импровизации, изобретательность, острый ум и чувство юмора.

"В этом сезоне мы долго думали, ко времени ли вообще наш "Золотой Лифон". Но после просмотра фильма "Довбуш" мы уже думали, зачем вообще "Золотой Лифон", если его до сих пор не получил Алексей Гнатковский. И на этом вдохновении таки запустили голосование. И наши симпатии нашли отклик в сердцах всех – с огромным отрывом", – добавили авторы премии.

Как известно, победителя выбирают не жюри, а украинцы путем голосования. Артисту пожелали новых удачных ролей, "потому что весь мир – театр, и мы идем любоваться туда его игрой и торсом".

К слову, в прошлом году премия несколько изменила формат, поэтому фаворита определяли среди деятелей культуры, которые служат на фронте в рядах ВСУ, а премию на время переименовали в "Кевларовый лифон". Ее тогда выиграл Артем Полежака.

Ранее OBOZ.UA писал, Алексей Гнатковский по специальности – политолог, но в далеком 2008 году посвятил себя театральному искусству. Почему его возненавидели коллеги – читайте в материале.

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