"Я – Рокки": вышел трейлер биографического фильма о Сталлоне

Бывают актеры, которые настолько вживаются в свою роль, что она становится их второй личностью. Как это произошло с Сильвестром Сталлоне и его культовым образом боксера Рокки Бальбоа, расскажет биографическая драма "Я – Рокки", которая должна выйти осенью.

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И студия Amazon MGM показала полноценный трейлер будущей картины. Режиссером фильма стал Питер Фаррелли, а главную роль в нем сыграл актер сериала "Гранд Армия" Энтони Ипполито.

Фильм расскажет закулисную историю создания классической спортивной драмы 1976 года. Молодой Сталлоне так мечтает попасть в кино, что пишет собственный сценарий фильма о боксере Рокки, а затем добивается главной роли в нём, несмотря на давление киноиндустрии, которая хочет видеть на экране профессионального актера.

В актерском составе второго плана – Стефан Джеймс в роли Карла Везерса, а также АннаСофия Робб, Мэтт Диллон, Тоби Кеббелл, Трейси Леттс, Джей Дюпласс и Роберт Морган. Что касается Фаррелли, то режиссер имеет "Оскар" за лучший фильм 2018 года "Зеленая книга".

Ипполито уже имеет опыт перевоплощения в актерских икон 1970-х годов. Он сыграл Аль Пачино в мини-сериале от Paramount+ "Предложение", который рассказывал о создании "Крестного отца". Теперь он примерит на себя роль Сталлоне, который, как известно, сумел снять "Рокки" менее чем за 1 миллион долларов. Фильм стал самым кассовым хитом 1976 года и завоевал "Оскар" в номинации "Лучший фильм". Закрепив свое место в истории Голливуда, оригинальный "Рокки" породил несколько сиквелов, а также спин-офф серию "Крид".

В прокат драма "Я – Рокки" выйдет осенью. Украинская премьера фильма назначена на 20 ноября.

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