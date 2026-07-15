Лучшие эпические триллеры всех времен: топ-10 фильмов

Фильмы в жанре триллер обычно выигрывают за счет лаконичности – этот жанр не терпит лишних минут, поэтому среди самых культовых есть немало фильмов, продолжительность которых не превышает полутора часов или даже меньше. "Веревка", "Беги, Лола, беги", "Идеальный голубой" – лишь несколько примеров.

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Эпическое кино работает по другой логике: оно рассказывает более объемные истории и занимает больше времени. Впрочем, некоторым режиссёрам удаётся удачно совместить одно с другим. И в таком случае получается нечто особенное. Рейтинг именно таких фильмов решило составить издание Collider. Условие отбора было одно: фильм должен быть помечен как триллер на сервисе Letterboxd. Поэтому такие эпические и захватывающие картины, как "Властелин колец" или "Лоуренс Аравийский", в список не попали – у них просто нет этого жанрового маркера.

"Ад в поднебесье" (1974)

Катастрофические фильмы обычно не требуют большого хронометража – когда люди просто пытаются выжить, особо разгуляться негде. "Ад в поднебесье" является исключением, и продолжительность здесь оправдана. Персонажей так много, что каждому нужно дать хоть немного пространства. Сама идея проста — во время торжественного открытия небоскрёба возникает пожар, внутри люди спасаются, снаружи пожарные борются с огнём. Но среди всех блокбастеров-катастроф 1970-х именно этот остаётся лучшим.

"Закатать в асфальт" (2018)

"Убежище" Майкла Манна почему-то никогда не относят к триллерам – ни на IMDb, ни на Letterboxd, ни в Википедии. Поэтому вместо него в этом списке – "Закатать в асфальт", ещё один фильм об ограблении с эпической продолжительностью. Двух детективов в исполнении Мела Гибсона и Винса Вона отстраняют от службы, после чего они сами оказываются по ту сторону закона. Режиссёр Ш. Крейг Залер делает это с фирменной жестокостью – от автора "Костяного томагавка" иного и не ждёшь.

"Шпионы" (1928)

Не такой гениальный, как "Метрополис", но все равно впечатляющий – почти столетний немой фильм Фрица Ланга, который смотрится на удивление хорошо. Запутанные отношения между шпионами, нон-стоп хаос и настоящий драйв на два с половиной часа. По замыслу в нем трудно успевать за событиями, но это часть удовольствия – наблюдать, как Ланг делал вещи, к которым другие режиссёры пришли лишь несколько десятилетий спустя.

"Кровь за кровь" (1993)

Иногда этот фильм выходил под названием "Связанные честью" – но как бы он ни назывался, это одна из самых недооцененных эпических картин своего времени. Три с половиной часа экранного времени, сюжет, охватывающий более десятилетия, трое молодых мужчин, которых сводит вместе банда, а затем расставляет по совершенно разным путям. Ощущается как классическая эпопея – но не о давно минувших временах, а о вполне реальных 1970-х и первой половине 1980-х.

"Одна битва за другой" (2025)

Еще рано говорить, станет ли этот фильм классикой, но шансы есть. Пол Томас Андерсон никогда раньше не работал в формате блокбастера, но справился неожиданно хорошо. Фильм получился удивительно зрелищным – сильные экшн-сцены, тревога как сквозное настроение и, возможно, самый точный кинопортрет общей напряжённой атмосферы 2020-х.

"Банды Вассайпура" (2012)

Почти пять с половиной часов общей продолжительности – но фильм разделен на две части, так что это скорее как смотреть "Крестного отца" и "Крестного отца 2" подряд. Семейная гангстерская сага, в которой одна индийская преступная семья на протяжении нескольких поколений ведет бесконечную войну с другой. "Крестному отцу", конечно, не ровняется – но и не так далеко от него, как можно было бы ожидать.

"Зодиак" (2007)

Первая половина фильма – жесткий и стремительный триллер об охоте на серийного убийцу. Вторая — нечто совершенно иное. Фильм об одержимости и тревоге от неизвестности, где ужас кроется уже не в преступлениях, а в невозможности найти ответ. На обоих фронтах "Зодиак" захватывает – и, пожалуй, является самой амбициозной работой Дэвида Финчера.

"Бесславные ублюдки" (2009)

Тарантино любит длинные фильмы – почти все его работы, начиная с 2000-х, являются эпическими по продолжительности. "Бесславные ублюдки" не исключение: Вторая мировая война, оккупированная Франция, несколько групп людей, которые по-разному противостоят нацистам, и кульминация на кинопремьере, где Тарантино комментирует экранное насилие — с помощью экранного насилия. Более двух с половиной часов напряжения, которое держится с удивительной легкостью.

"Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе" (1991)

Можно искренне считать, что эта картина Оливера Стоуна по сути представляет собой беспорядочный хаос. Но можно и с не меньшим успехом доказать, что это увлекательный и роскошный хаос. Прокурор из Нового Орлеана расследует убийство Джона Кеннеди, и чем дальше он заходит, тем труднее ему отделить правду от паранойи. Бешеный темп, плотная фактура – и портрет одержимости, который захватывает даже тех, кто не разделяет точку зрения режиссёра.

"Убить Билла" (2003–2004)

Хотя эта лента вышла в двух частях, в рейтинге она учитывается как единый фильм – "Убить Билла: Полная кровавая история", где оба тома сшиты в одно целое с несколькими изменениями. Невеста жаждет мести – и большую часть фильма именно ее и получает. Эпизоды с взрывными экшн-сценами чередуются с более сдержанными эпизодами, где напряжение нарастает за счёт диалогов. Один из самых приятных для повторного просмотра триллеров в истории жанра.

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