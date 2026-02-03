Вышел трейлер долгожданного фильма о Майкле Джексоне: в главной роли – племянник

Король поп-музыки Майкл Джексон возвращается. На этот раз на экраны кинотеатров, ведь в прокат весной выйдет биографический фильм о певце "Майкл", который покажет путь артиста артиста от первых шагов в составе Jackson 5 до статуса мировой суперзвезды.

Видео дня

Студия Lionsgate представила новый трейлер ленты. Создатели обещают передать как грандиозную зрелищность его выступлений, так и все противоречия личности, стоявшей за этим успехом.

Особенностью байопика является то, что главную роль в фильме исполнил Джафар Джексон – племянник Майкла. Режиссером ленты выступил Антуан Фукуа ("Тренировочный день", "Праведник"), а сценарий написал Джон Логан, известный по работе над "Гладиатором" и "Ранго".

Режиссер не сомневался, выбирая на главную роль родственника короля поп-музыки. В комментарии для журнала People он отметил, что Джафар не просто имеет внешнее сходство, а магическим образом воплощает дух Майкла. "Вы должны это увидеть собственными глазами, чтобы поверить", – заявил Фукуа.

Что касается остального актерского состава, то он действительно впечатляет:

Колман Доминго сыграл патриарха семьи Джо Джексона, который последовательно делал из своих детей музыкальных звезд;

Ниа Лонг предстала в образе матери Кэтрин Джексон;

Майлз Теллер перевоплотился в адвоката Джона Бранку;

Лора Герриер сыграла продюсера Сюзанну де Пасс.

В ленте можно будет увидеть и немало легенд музыкальной индустрии. Так, Кэт Грэм сыграет певицу Дайану Росс, а Ларенц Тейт – основателя студии Motown Берри Горди. Братьев и сестер Майкла воплотили Джамал Р. Хендерсон, Тре Гортон, Райан Хилл, Джозеф Дэвид-Джонс и Джессика Сула. Роль юного Майкла времен его участия в группе Jackson 5 досталась Джулиано Вальди.

Согласно официальному синопсису "Майкл" – это кинематографическое изображение жизни и наследия одного из самых влиятельных артистов в мире. Фильм выходит за пределы чисто музыкальной истории, показывая путь от открытия невероятного таланта в детстве до амбициозного визионера, который неутомимо стремился стать крупнейшим артистом на планете. Зрители получат возможность увидеть жизнь Джексона вне сцены и его самые знаковые сольные выступления с ракурса, которого раньше никто не видел.

Картина создана при поддержке компании, управляющей наследием Джексона (Jackson estate). Мировая премьера в кинотеатрах запланирована на 24 апреля. В украинский прокат байопик выйдет на день раньше – 23 апреля.

Ранее OBOZ.UA показывал трейлер долгожданного сиквела "Дьявол носит Прада 2" с Мерил Стрип и Энн Хэтэуэй.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.