'Дьявол носит Прада 2': вышел трейлер продолжения культового фильма

Годы идут, а мир высокой моды остается неизменно безжалостным. И это доказывает трейлер продолжения культовой ленты "Дьявол носит Прада", которую студия 20th Century Studios представит уже этой весной.

Видео дня

Дублированный на украинский язык ролик вышел на канале компании Kinomania Film Distribution, которая занимается прокатом фильма в Украине. Дата премьеры "Дьявол носит Прада 2" на нашем рынке – 30 апреля этого года.

Сюжет второй части разворачивается в эпоху упадка традиционного глянца. Миранда Пристли в исполнении блистательной Мерил Стрип все еще держит штурвал журнала "Подиум", однако ее издательская империя переживает не лучшие времена. И именно в этот момент к ней возвращается Андреа Сакс (Энн Хэтэуэй).

По иронии судьбы, в это же время рекламными бюджетами редакции распоряжается бывшая ассистентка Эмили Чарльтон (Эмили Блант), которая теперь стала влиятельной фигурой. Смогут ли женщины снова объединиться, чтобы спасти "Подиум"? И как им сможет помочь в этом мудрый Найджел (Стэнли Туччи)?

Режиссером сиквела выступил Дэвид Франкель, который снимал и оригинальную ленту, а за сценарий снова отвечала Алин Брош Маккенна. А значит фанаты оригинального фильма надеются, что им удастся возродить его дух с острыми конфликтами, убийственными репликами и роскошными костюмами.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие фильмы имеют наибольшие шансы на "Оскар" по версии букмекеров.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.