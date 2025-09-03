'Уэнздей' 2 сезон: когда выйдут новые серии, где смотреть и будет ли продолжение

Второй сезон сериала "Уэнздей" от Netflix, ставший одним из самых успешных проектов платформы, наконец вышел в полном объеме. Зрители уже могут наслаждаться новыми приключениями Дженны Ортеги в роли Уэнздей Адамс – ученицы академии "Невермор", которая сталкивается с новыми тайнами, опасностями и собственной нежелательной популярностью.

Как отмечает The Wrap, первые четыре серии 2 сезона стали доступны еще 6 августа, а остальные – появились 3 сентября. Сюжет новых эпизодов продолжает историю после финала первой части: Уэнздей должна раскрыть тайны психиатрической больницы "Уиллоу-Хилл", противостоять преследователям и столкнуться с новыми врагами, среди которых – убийца, управляющий птицами.

Когда вышли новые серии "Уэнздей"

Netflix решил разделить второй сезон на две части, чтобы сохранить интригу и удержать интерес зрителей:

Первая часть (эпизоды 1-4) вышла 6 августа.

Вторая часть (эпизоды 5-8) стала доступной 3 сентября.

Традиционно серии появились одновременно во всем мире в 12:00 по тихоокеанскому времени/3:00 по восточному.

Сколько эпизодов во втором сезоне

В целом новый сезон состоит из восьми эпизодов. Полное расписание такое:

Эпизод 1: "Новые скорби" – 6 августа

Эпизод 2: "Знакомая скорбь" – 6 августа

Эпизод 3: "Зов скорби" – 6 августа

Эпизод 4: "Если бы скорбь могла говорить" – 6 августа

Эпизод 5: "Прятки со скорбью" – 3 сентября

Эпизод 6: "Познай скорбь" – 3 сентября

Эпизод 7: "Покажи мне скорбь" – 3 сентября

Эпизод 8: "Значит, скорбь" – 3 сентября

Где смотреть "Уэнздей" в Украине

Все серии можно официально посмотреть на платформе Netflix. Для украинских зрителей доступны как субтитры, так и профессиональный дубляж на украинском языке.

Чем закончился первый сезон

Финал первой части сериала оставил немало вопросов. Уэнздей разоблачила Лорел Гейтс, которая стояла за нападениями монстра Гайда, и вместе с друзьями победила ее. Однако сама героиня почувствовала, что история не завершена: она получила тревожное анонимное сообщение с угрозами, а Тайлер, даже под стражей, снова начал превращаться в монстра. Этот момент и стал основой новых сюжетных линий.

Что ждет во втором сезоне

В новых сериях зрители увидят не только больше приключений в Академии "Невермор", но и более глубокое погружение в семейные тайны Адамсов. Важным элементом сюжета станет развитие отношений Уэнздей с мамой – Мортишей. Также девушка благодаря своим способностям видит гибель своей лучшей подруги Энид и пытается изменить будущее.

В актерский состав вернулись Дженна Ортега, Эмма Майерс, Хантер Духен, Джой Сандей и Джорджи Фармер. В ролях членов семейки Аддамсов зрители снова увидят Луиса Гусмана, Кэтрин Зету-Джонс и Фреда Армисена. Новичком сезона стал легендарный актер Стив Бушеми, который сыграл нового руководителя академии.

Леди Гага и саундтрек

Вместе с премьерой второй части Netflix представил неожиданную музыкальную новинку. Леди Гага записала песню The Dead Dance, которая прозвучит в новых эпизодах. Композиция, созданная в сотрудничестве с продюсерами Эндрю Ваттом и Cirkut, сочетает атмосферу темной романтики и эмоциональное звучание, идеально вписываясь в мрачный мир "Уэнздей".

Что известно о 3 сезоне "Уэнздей"

Netflix официально подтвердил продолжение сериала еще 23 июля.

Тим Бертон останется исполнительным продюсером, а шоураннеры Альфред Гоф и Майлз Миллар продолжат работу над новыми сериями. В 3 сезоне создатели обещают "еще больше темных тайн Академии и более глубокое погружение в склеп семейки Аддамсов".

Ожидается, что Дженна Ортега снова сыграет главную роль, а также появятся новые звездные камео. Дата премьеры пока не объявлена, но сериал точно выйдет эксклюзивно на Netflix.

Почему "Уэнздей" стал феноменом

С момента релиза первого сезона в 2022 году "Уэнздей" установил рекорд Netflix, став самым популярным англоязычным сериалом по просмотрам. Его мрачная эстетика, харизматичная игра Дженны Ортеги и меткий черный юмор сделали шоу настоящим культурным феноменом.

