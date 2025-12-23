Топ-7 мультфильмов на Новый год 2026, которые возвращают в беззаботное детство

Новый год традиционно становится временем семейного просмотра кино и совместного отдыха, когда телевизоры и стриминговые платформы объединяют родителей и детей перед экранами. В праздничные дни особой популярностью пользуются мультфильмы – знакомые с детства истории, которые создают ощущение уюта, покоя и возвращают во времена беззаботных каникул.

Видео дня

OBOZ.UA собрал топ-7 новогодних мультфильмов, которые не теряют актуальности и сегодня. Это ленты, которые вызывают ностальгию у взрослых и в то же время остаются интересными для детей, сочетая праздничную атмосферу, добрый юмор и простые, но важные жизненные смыслы.

1. "Секретная служба Санта-Клауса" (2011)

Страны: Великобритания, США

Продолжительность: 97 минут

Сюжет. Ежегодно дети с нетерпением ждут новогодних праздников, чтобы найти под елкой желаемые подарки. Вот только одна девочка, несмотря на то, что вела себя вежливо, осталась без презента. Причина – спецотряд маленьких эльфов где-то просчитался. Исправить эту ошибку решает младший сын Санты – Артур.

2. "Холодное сердце" (2013)

Страна: США

Продолжительность: 102 минуты

Сюжет. Родители двух принцесс, Эльзы и Анны, разбились на корабле. Вскоре после этого старшая сестра, Эльза, узнала, что имеет необычный дар: может создавать лед и снег, и даже управлять ими. Однажды она случайно ранила Анну, и в страхе снова навредить убегает в лес. На королевство накладывается заклятие... Чтобы спасти народ, Анна отправилась на поиски сестры вместе со снеговиком Олафом, новым знакомым Кристоффом и оленем Свеном.

3. "Хранители снов" (2012)

Страна: США

Продолжительность: 97 минут

Сюжет. Санта-Клаус, Пасхальный кролик, Зубная фея и Песчаный человек – хранители легенд, которые уже много лет защищают детские мечты и сны. Однако злодей Кромешник решил разрушить эту идиллию. Он похитил сны, и заменил их на ужасы, чем убедил малышей в том, что хранители – вымысел, а не реальность. Интересно, удастся ли защитникам одолеть врага?

4. "Гринч" (2018)

Страны: Франция, Китай, Япония, США

Продолжительность: 85 минут

Сюжет. В анимационном фильме говорится о лохматом существе по имени Гринч, который вместе с песиком живет в удаленной от людей пещере. Он всегда раздражен и чем-то недоволен. Особенно на Рождество, потому что его покой нарушают громкими празднованиями. Однажды утром Гринч проснулся с "гениальной" идеей – тихонько украсть все подарки из-под елок, чтобы испортить людям настроение.

5. "Смолфут" (2018)

Страна: США

Продолжительность: 96 минут

Сюжет. Миго – снежный человек. Его никто из родных не воспринимает всерьез. Только насмехаются над бедолагой. Когда же великан признался, что видел смолфута, его "за наглую ложь" сбросили с вершины горы. На самом деле, Миго говорил правду... Он, оказавшись у подножия горы, отправился на поиски человечка, чтобы доказать, что был прав.

6. "Клаус" (2019)

Страна: Испания

Продолжительность: 96 минут

Сюжет. Джаспер переехал жить в небольшой городок. Юноша начал работать почтальоном, и попытался раскрутить свое дело. Увы, неуспешно. Пришлось креативить. Джаспер попросил детей, у которых нет игрушек, писать письма для получения подарков на Рождество. А таинственный незнакомец Клаус согласился помочь с этим. Сработает ли новая стратегия главного героя? Может, придется думать что-нибудь еще?

7. "Ледниковый период: гигантское Рождество" (2011)

Страна: США

Продолжительность: 26 минут

Сюжет. Двое мамонтов в канун Рождества подарили своей маленькой дочери семейную реликвию – рождественский камень. На презент решил посмотреть ленивец Сид. К сожалению, он неуклюжий, поэтому случайно повредил ценную вещь. Затем Санта занес его в черный список. Что это значит для Сида? И сможет ли он что-нибудь изменить?

Ранее OBOZ.UA делился подборкой украинских рождественских и новогодних песен для празднования. От аутентичных колядок и щедривок до современных хитов – именно песни формируют праздничную атмосферу в домах, на улицах и в социальных сетях.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.