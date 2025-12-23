От 'Щедрика' до современных хитов: топ-10 украинских рождественских и новогодних песен для празднования

Уже через несколько дней, 25 декабря, украинцы будут отмечать Рождество – один из главных зимних праздников, который традиционно невозможно представить без музыки. От аутентичных колядок и щедривок до современных рождественских хитов – именно песни формируют праздничную атмосферу в домах, на улицах и в социальных сетях.

Незадолго до Рождества OBOZ.UA собрал подборку из десяти украинских рождественских и новогодних песен – от легендарного "Щедрика" до современных композиций последних лет, которые чаще всего выбирают для празднования и создания новогодней атмосферы.

Николай Леонтович – "Щедрик"

Піккардійська Терція – "Добрий вечір тобі, пане господарю"

Тарас Чубай и Плач Еремии – "Миколай бородатий"

Mad Heads XL – "Новий рік"

Скрябин – "А під Новий рік"

Наталья Могилевская – "Давай зустрінемо Різдво вдома"

DZIDZIO – "Зимова казка"

Антитела – "Новорічна"

KRUTЬ – "Забери мене до себе на Різдво"

Alyona Alyona, KOLA, Jerry Heil – "Щедра ніч"

