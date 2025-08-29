Сюжет должен был быть совсем другим: создатель сериала 'Сверхъестественное' раскрыл отмененные детали

Прошло 20 лет с премьеры сериала "Сверхъестественное", который стал одним из самых долговременных и успешных проектов в жанре мистической драмы. За 15 сезонов зрители увидели десятки сюжетных линий, финал и завершение истории братьев Винчестеров.

Но как оказалось, у создателей были альтернативные сценарные планы, которые могли существенно изменить восприятие последних серий. Детали рассказало издание Collider.

Шоураннер Эндрю Дабб признался, что рассматривал радикальную идею для завершения истории. В одной из концепций Сэм и Дин Винчестеры должны были открыть миру правду о существовании монстров:

"Мы долго обсуждали вариант, где братья становятся публичными. Они выпускают своеобразную социальную рекламу: мол, монстры реальны, и если вы видите что-то странное в вашем городе – это действительно монстр. Мы не можем быть везде, поэтому распространяем информацию".

Однако от этой идеи отказались, ведь она вела бы "Сверхъестественное" в совершенно другую и слишком рискованную сторону. Дабб признал, что публичность героев была бы логистически слишком сложной и разрушила бы атмосферу сериала.

Среди отмененных сюжетных линий было и возвращение Антихриста – Джесси Тернера (актер Гаттлин Гриффит). Этот персонаж появился еще в 5 сезоне, когда Кастиэль предсказал его важную роль в войне Люцифера против Небес. По замыслу сценаристов, в финальных сезонах Джесси должен был вернуться в "другой форме", но этого не произошло.

Последний эпизод "Сверхъестественного" вышел 19 ноября 2020 года. Спустя пять лет после завершения актеры снова имеют шанс встретиться на экране.

Таким образом, даже спустя два десятилетия после старта и пять лет после финала, "Сверхъестественное" продолжает удивлять фанатов, теперь уже своими невоплощенными идеями и новыми встречами актеров в современных проектах.

