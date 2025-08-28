На Netflix вышла экранизация 'Клуба убийств по четвергам': первые отзывы

Отныне подписчики Netflix могут посмотреть новую экранизацию популярного романа Ричарда Османа "Клуб убийств по четвергам". Ленту снял режиссер Крис Коламбус, известный по первым фильмам о Гарри Поттере.

Видео дня

Сюжет разворачивается вокруг компании пожилых детективов, которые берутся за расследование нераскрытых преступлений. Картина уже доступна с украинским дубляжом и субтитрами.

Ее продолжительность составляет около двух часов. Критики отмечают теплую атмосферу фильма и забавных персонажей, хотя отмечают, что он не делает прорыва в жанре.

Отзывы на "Клуб убийств по четвергам"

На сайте Rotten Tomatoes фильм получил 73% положительных рецензий на основе более 40 отзывов. Обозреватели называют его "уютной британской мистической комедией", которая хорошо подходит для вечернего просмотра. Вместе с тем они отмечают, что новинка не предлагает инновационных идей, однако достаточно приятная, чтобы оправдать потраченное время.

Сюжет "Клуб убийств по четвергам"

В центре истории — новая жительница дома престарелых Куперс-Чейз по имени Джойс. Случайно она узнает о существовании таинственного клуба, члены которого расследуют нераскрытые убийства. Ее медицинский опыт и доброжелательность помогают получить приглашение в команду, где каждый имеет собственные уникальные навыки.

Фильм основан на одноименном романе Османа, который стал международным бестселлером. Автор признавался, что идея появилась после посещения дома престарелых, где он заметил недооцененных жителей с большим жизненным опытом. Именно эта мысль легла в основу книги — люди, которых считают незаметными, способны на невероятные поступки.

В главных ролях снялись Хелен Миррен, Пирс Броснан, Бен Кингсли и Селия Имри. Миррен воплотила бывшую шпионку, которая возглавляет команду, и подчеркнула, что ее героиня стала для нее очень личной ролью. Броснан сыграл энергичного ветерана профсоюзного движения, а Кингсли — мудрого психиатра с тонким пониманием человеческого поведения.

События разворачиваются в живописном загородном имении, что добавляет фильму очарования. Несмотря на легкий юмор, сюжет поднимает серьезные темы жизни, смерти и смысла человеческих отношений в пожилом возрасте. Герои доказывают, что любопытство и стремление познавать мир не имеют возрастных ограничений.

"Клуб убийств по четвергам" — это сочетание легкого детектива, британского юмора и глубоких размышлений о дружбе и старости. Хотя критики и не называют его сенсацией, зрители уже отмечают теплоту и искренность новой экранизации. Лента обещает стать отличным выбором для тех, кто хочет провести вечер в компании харизматичных персонажей и загадочной истории.

OBOZ.UA ранее публиковал фото со съемок экранизации бестселлера "Клуб убийств по четвергам".

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.